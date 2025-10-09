Protivnici zazivaju osvetu: Modrić i društvo imaju priliku Čehe natjerati na drastične mjere

Hrvatsku reprezentaciju u četvrtak u Pragu čeka još jedna, potencijalno povijesno važna utakmica. Vatreni bi remijem ili pobjedom praktički osigurali plasman na SP. To znači da Česima danas igra samo pobjeda jer jedino im tri boda daju nadu da će nas uspjeti prestići ako se mi okliznemo u utakmicama koje preostaju.

Česi u najavi utakmice najviše spominju riječ osveta. Naravno, referiraju se na prvi međusobni susret kada smo ih u Osijeku ponizili s 5:1. Ivanu Hašeku od tada je uzdrmana stolica, a češki iSport piše kako i ovu utakmicu dočekuje s nožem pod vratom. Česi pišu kako se izbornik izvukao pobjedom u Crnoj Gori koja je Čehe zadržala u igri, ali da mu je situacija daleko od bajne.

Poraz od Hrvatske večeras vjerojatno bi značio i smjenu izbornika. "Ako Česi drugi put ne uspiju pobijediti Modrića i društvo i utakmica završi katastrofalno, moguće je da će se poduzeti drastične mjere. Odnosno, otkaz Hašeku. Prema informacijama iSporta, to bi se moglo dogoditi i prije subotnjeg odlaska na Farske otoke", pišu Česi.

