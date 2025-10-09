Ovo je moderni češki dragulj na kojem Vatreni večeras traže put na SP: Posebno mjesto zauzima Hajdukov dres

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 20:45 igra odlučujuću utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Protivnik je Češka, a poprište nogometnog okršaja bit će Fortuna Arena u Pragu, najmoderniji stadion u državi, na kojem se očekuje i oko tisuću hrvatskih navijača koji će pružiti podršku Vatrenima na putu do pobjede.

Dom Slavije i ponos Praga

Fortuna Arena, smještena u praškoj četvrti Vršovice, dom je slavnog kluba SK Slavia Prag i povremeno ugošćuje utakmice češke reprezentacije. S kapacitetom od 19.370 sjedećih mjesta, od kojih su sva natkrivena, predstavlja najveći i najsuvremeniji nogometni objekt u Češkoj Republici. Stadion nije samo sportsko borilište, već kompleks koji se prostire na šest etaža s vrhunskim sadržajima.

U srcu arene nalazi se "Club Floor" s 500 mjesta, uz 41 privatni Skybox apartman koji nudi dodatnih 460 sjedala za one koji traže ekskluzivniji doživljaj. Stadion je u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom, a travnjak dimenzija 105 x 68 metara opremljen je sustavom podzemnog grijanja. Moderna rasvjeta integrirana u krov zadovoljava najviše UEFA-ine standarde, osiguravajući savršene uvjete za igru.

Trnovit put do otvorenja

Iako je otvorena u svibnju 2008. godine, povijest gradnje stadiona na mjestu legendarnog Edena bila je duga i komplicirana. Prvi planovi za novi stadion pojavili su se još 1970-ih, no proces je tekao iznimno sporo. Radovi su konačno započeli 1989. rušenjem istočne tribine, ali je pad komunističkog režima zaustavio projekt. Slavia je godinama bila "prognanik", igrajući na stadionima Ďolíček i nepopularnom Strahovu.

Nakon niza neuspjelih projekata i pravnih problema, stari je stadion srušen 2003. godine. Gradnja novog zdanja, čija je cijena smanjena s prvotnih 1,6 na milijardu čeških kruna, započela je tek u listopadu 2006. Stadion je svečano otvoren ekshibicijskom utakmicom protiv Oxford University A.F.C., a prvu natjecateljsku utakmicu Slavia je odigrala protiv Jabloneca, osiguravši naslov prvaka.

Pozornica za europske spektakle

Tijekom godina, stadion je mijenjao imena ovisno o sponzorima, pa je tako bio poznat kao Synot Tip Arena, Eden Arena i Sinobo Stadium. Osim što je dom Slavije, privremeno je ugošćavao i klubove Bohemians 1905 te Viktoriju Plzeň u Ligi prvaka.

Fortuna Arena bila je domaćin velikih europskih finala, uključujući UEFA Superkup 2013. godine, kada su se sučelili Bayern München i Chelsea, te finale UEFA Konferencijske lige 2023. godine. Izvan nogometnih okvira, stadion je pozornica za koncerte svjetskih glazbenih zvijezda poput Metallice, Brucea Springsteena i Depeche Modea.

Večeras će ovaj moderni češki stadion biti poprište još jednog sportskog spektakla, a nadamo se da će Vatreni na njegovom besprijekornom travnjaku pronaći put do ključne pobjede.