Jedni slave, drugi se sklanjaju od granata: Konfuzne fotografije stanja u Pojasu Gaze

Dok jedni slave potpisivanje sporazuma koji bi trebao donijeti mir u Pojasu Gaze, fotografije pokazuju dim koji se uzdiže nakon novog izraelskog napada.

Slavilo se jutros u Gazi i Izraelu, a ljudi u Tel Avivu skandirali su hvalospjeve Trumpu i pozivali ga da dobije Nobelovu nagradu za mir. Međutim, čini se da situacija nije tako dobra kao što se mislilo.

Donald Trump objavio je da su se Izrael i Hamas dogovorili o prvoj fazi plana koji uključuje prekid vatre u Gazi, djelomično povlačenje izraelskih trupa s teritorija i oslobađanje talaca koje drži Hamas u zamjenu za palestinske zatvorenike

Potpisivanje sporazuma trebalo bi se održati u 12 sati po izraelskom vremenu (što je 11 sati po našem vremenu), rekao je u četvrtak Reutersu izvor upoznat s detaljima sporazuma.

Očekuje se da će prekid vatre stupiti na snagu na terenu u Gazi nakon potpisivanja sporazuma, dodao je izvor.

Izrael i Hamas rekli su da su se dogovorili o dugo očekivanom prekidu vatre i sporazumu o taocima, prvoj fazi Trumpovog plana za okončanje rata u Gazi u kojem je poginulo više od 67.000 ljudi i koji je preoblikovao političke odnose na Bliskom istoku.

Izraelski taoci mogli bi biti pušteni već u subotu prema američkom planu za okončanje rata u Gazi, a izraelska vojska će dovršiti prvi dio djelomičnog povlačenja iz enklave u roku od 24 sata od potpisivanja sporazuma, rekao je izvor upoznat s detaljima sporazuma.