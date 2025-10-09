Izrael i Hamas postigli dogovor! Već danas će potpisati primirje? Slavi se u Gazi i Izraelu

Izrael i Hamas dogovorili su se o prvoj fazi plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, sporazumu o prekidu vatre i taocima koji bi mogao otvoriti put okončanju krvavog dvogodišnjeg rata na Bliskom istoku.

Po nekim izvorima, sporazum bi mogao biti potpisan u Egiptu već danas.

Ključni podaci:

Dogovoren je prekid vatre

Očekuje se puštanje taoca u ponedjeljak

Slavi se u Gazi i i Izraelu

Netanyahu nazvao to velikim danom za Izrael

Poziva se da Trump dobije Nobela za mir

Analitičari ocjenjuju sporazum kao povijesni trenutak i znak optimizma

Dogovorena prva faza

6.30 - Donald Trump objavljuje da su se Izrael i Hamas dogovorili o prvoj fazi plana koji uključuje prekid vatre u Gazi, djelomično povlačenje izraelskih trupa s teritorija i oslobađanje talaca koje drži Hamas u zamjenu za palestinske zatvorenike, piše Sky News.

Svi detalji plana nisu otkriveni, ali američki predsjednik je za Fox News rekao da će taoci (vjeruje se da ih je 20 od 48 još uvijek živo) vjerojatno biti pušteni u ponedjeljak.

Izrael i Hamas rano u četvrtak dogovorili su se o prvoj fazi plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, sporazumu o prekidu vatre i taocima koji bi mogao otvoriti put okončanju krvavog dvogodišnjeg rata na Bliskom istoku.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nazvao je to "velikim danom za Izrael" i rekao da će u četvrtak sazvati vladu kako bi odobrila sporazum;

U razgovoru između Netanyahua i američkog predsjednika, obojica su si čestitali na "povijesnom postignuću", a Trump je također pozvan da se obrati izraelskom parlamentu.

Američki predsjednik rekao je da bi mogao posjetiti Bliski istok već ovog vikenda, a možda čak i Gazu.

Hamas je rekao da "cijeni napore" Trumpa, ali ga je također pozvao da ne dopusti Izraelu da "izbjegava ili odgađa provedbu onoga što je dogovoreno".

Sir Keir Starmer, koji je trenutno na putovanju u Indiji, rekao je da je sporazum "trenutak dubokog olakšanja", posebno za one koji su "pretrpjeli nezamislivu patnju u posljednje dvije godine".

Slavi se u Gazi i Izraelu, a ljudi u Tel Avivu skandirali su hvalospjeve Trumpu i pozivali ga da dobije Nobelovu nagradu za mir.

🚨BREAKING: Central Gaza Strip erupts in the streets as civilians celebrate the end of the Israeli genocide war. pic.twitter.com/5xR0MQztsx — Gaza Notifications (@gazanotice) October 8, 2025

Potpisivanje sporazuma već danas?

6.25 - Trump je na Truth Socialu objavio da je "vrlo ponosan" što su se Izrael i Hamas dogovorili o prvoj fazi američkog mirovnog plana.

"To znači da će svi taoci biti pušteni vrlo brzo, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prve korake prema snažnom, trajnom i vječnom miru“, dodao je Trump.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon Trumpove objave kazao je da će Izrael vratiti kući sve taoce iz Gaze. "Uz Božju pomoć, sve ćemo ih vratiti kući", kazao je Netanyahu u kratkoj izjavi koju je objavio njegov ured.

BBC prenosi da je visoki dužnosnik Bijele kuće rekao za CBS da sada sporazum najprije ide na odobrenje izraelskoj vladi u četvrtak. Ako oni formalno odobre sporazum, Izrael mora povući svoje trupe iz Gaze do dogovorene linije za što bi, po njemu, trebalo manje od 24 sata. Potom slijedi puštanje talaca.

O tome kada bi točno taoci trebali biti pušteni najave su različite.

Od 251 osobe otete tijekom Hamasova napada 7. listopada 2023. 47 se još uvijek nalazi u Gazi, od kojih je 25 mrtvo, po izraelskoj vojsci.

Šef UN-a poziva sve strane da u potpunosti poštuju sporazum o Gazi

6.15 - Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozdravio je u četvrtak sporazum između Izraela i Hamasa o prvoj fazi mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, pozivajući istovremeno sve uključene strane da "u potpunosti poštuju odredbe".

"Svi taoci moraju biti pušteni na dostojanstven način. Mora se postići trajni sporazum o prekidu vatre. Borbe moraju jednom zauvijek prestati (...). Patnja mora prestati“, rekao je u izjavi.

Naglasio je da je UN spreman „povećati pružanje održive i principijelne humanitarne pomoći“ te sudjelovati u obnovi razorenog palestinskog teritorija.

Trump je ranije objavio da su Izrael i Hamas dogovorili prvu fazu sporazuma o Gazi koji su predložile Sjedinjene Države.

SAD uključene u održavanje mira

6.13 - Trump je rekao i da će Sjedinjene Države biti "uključene" u "održavanje mira" u Gazi. "Vjerujemo da će Gaza biti puno sigurnije mjesto, obnovljena, a druge zemlje u regiji pomoći će u njezinoj obnovi jer imaju ogromno bogatstvo i žele da se to dogodi", kazao je, dodajući da će SAD biti uključene da im u tome pomogne i da pomogne u održavanju mira.

CNN je objavio da bi taoci trebali biti oslobođeni u subotu ili nedjelju, dok je glasnogovornik izraelske vlade kazao da se očekuje da se taoce počne puštati u subotu navečer.

Izraelska vojska rekla je da se "priprema" za njihov prijem. "Načelnik Glavnog stožera naredio je pripreme za provedbu operacije povratka talaca", ali i da se "bude spreman za sve scenarije", rekla je izraelska vojska na X-u.

Ministar obrane Israel Katz je kazao da je oslobađanje talaca "blagoslov" i zahvalio predsjednicima Izraela i SAD-a, kao i vojnicima Izraelskih obrambenih snaga (IDF) koji su nas "svojom hrabrošću, odlučnošću i ogromnom žrtvom doveli do ovog velikog trenutka".

"Cijela nacija čeka i uzbuđena je", naglasio je.

Izvor iz Hamasa kazao je da prva prva faza sporazuma kojim bi trebao biti zaustavljen rat u Gazi predviđa oslobađanje 20 talaca koji su živi u jednom mahu, te njihovu razmjenu za gotovo 2000 palestinskih zatvorenika.

Do razmjene bi trebalo doći u roku od 72 sata nakon što izraelska vlada odobri sporazum.

Taoci bi trebali biti razmijenjeni za 250 Palestinaca osuđenih na doživotni zatvor te za njih još 1700 koje je Izrael uhitio od početka rata 7. listopada 2023, dodao je isti izvor.

Ovo je prva faza plana od dvadeset točaka koji je Trump najavio prošli tjedan. Pregovore je potaknulo osobno sudjelovanje Trumpa, koji je vršio pritisak ne samo na Hamas već i na Izrael da postigne sporazum, ističe BBC.

No, dodaje da se, unatoč nadama da bi to moglo dovesti do završetka rata nakon dvije godine, ključni detalji još uvijek moraju raspraviti, uključujući plan o tome tko će upravljati Gazom i budućnost Hamasa.

Reuters također ističe da je sporazum koji je Trump najavio oskudan u detaljima i da ostavlja mnoga neriješena pitanja koja bi i dalje mogla dovesti do njegovog neuspjeha, kao što se dogodilo s prethodnim mirovnim naporima.

POGLEDAJTE VIDEO: Dogovara se razmjena taoca, no jamstva za kraj rata nema, Trump: 'Učinit ćemo sve...'