Prekid vatre u Gazi bliže nego što se mislilo: U roku od 24 do 36 sati obje strane položit će oružje?

Izvori upoznati s razgovorima koji se odvijaju u Egiptu rekli su da su oprezno optimistični i da se stvari kreću u pravom smjeru, piše Sky News.

Kažu da bi sporazum mogao biti potpisan u sljedećih 24 do 36 sati ako stvari nastave ovako kako jesu. Nakon te točke, provodile bi se faze sporazuma, uključujući prekid vatre i oslobađanje talaca.

Izvori su također rekli da bi se početna izjava mogla izraditi večeras, iako ostaje sporno pitanje oko konačnog popisa palestinskih zatvorenika koji će biti pušteni.

U razgovorima u Sharm el-Sheikhu su predstavnici Hamasa i Izraela, kao i posrednici iz SAD-a, Katara i Egipta.

Trump kaže da je sporazum o prekidu vatre 'vrlo blizu'

Govoreći u Bijeloj kući, američki predsjednik je novinarima rekao: "Imamo sjajan tim tamo, sjajne pregovarače. Nažalost, postoje sjajni pregovarači i s druge strane. Ali to je nešto što mislim da će se dogoditi, ima dobre šanse da se dogodi. Možda ću otići tamo negdje pred kraj tjedna, možda zapravo u nedjelju, i postoji vrlo dobra šansa, pregovori idu jako dobro", rekao je Donald Trump.

Dodaje da su "gotovo svi" uključeni u pregovore, uključujući "muslimanske i arapske" zemlje, te da su u tijeku završni pregovori s Hamasom.

Izrael postaje sve uvjereniji da će mirovni sporazum biti postignut do kraja ovog tjedna, prema visokopozicioniranom izvoru koji je razgovarao sa Sky Newsom.

Izraelska vlada očekuje 'ljutu reakciju' na popis

"Mislimo da možemo postići dogovor do petka", rekao je izvor koji je želio ostati anoniman.

"Trump je rekao da imamo vremena do kraja tjedna i to je ono što usmjerava pozornost ljudi. Vrijeme u kojem će tko što učiniti, gdje i kada, izazov je s kojim se sada suočavamo. Ali vjerujemo da se to može učiniti."

Rečeno mi je da izraelska vlada očekuje ljutitu reakciju nakon što objavi imena palestinskih zatvorenika koji će biti pušteni kao dio sporazuma.

'Horizont nade za mir'

Izraelski predsjednik zahvalio je Donaldu Trumpu na predstavljanju "sveobuhvatnog plana" za okončanje rata u Gazi. Isaac Herzog rekao je da Trumpov mirovni plan od 20 točaka nudi "horizont nade za mir u ovoj regiji".

Govoreći u Međunarodnom kršćanskom veleposlanstvu u Jeruzalemu, dodao je da se "upravo u ovim sudbonosnim trenucima mora donijeti odluka".

"U korist partnerstva i suradnje", rekao je.

"U korist umjerenosti i humanosti. U korist mira i sklada među narodima i među ljudima."

Najbolji pokazatelj napretka

Predsjednik Trump potvrdio je da bi mogao otputovati na Bliski istok tijekom vikenda. To predstavlja dosad najjasniji pokazatelj pozitivnog napretka u pregovorima o Gazi koji se odvijaju u Egiptu.

Predsjednik kontrolira zamah i trenutak. On to, s dobrim razlogom, vidi kao svoj dogovor. Njegova nagrada bila bi slika njega uz oslobođene taoce kod kuće u Izraelu. Hamasova predanost oslobađanju svih talaca odjednom bila je ključna za Trumpovu uključenost u pregovarački proces. Izvori su mi rekli da je ova Hamasova predanost prisilila predsjednika da vrši pritisak na Izrael da bude spreman na kompromis u vezi s prethodnim crvenim linijama.

Ne znamo u kojoj je mjeri Hamas pristao na razoružanje (samo teško naoružanje ili i lako naoružanje?), u kojoj je mjeri Izrael pristao na povlačenje iz Gaze (Hamas ih želi potpuno povući), niti u kojoj je mjeri postignut dogovor o imenima palestinskih zatvorenika koji će biti pušteni iz izraelskih zatvora.

Zatim, tu je i pitanje tko će u budućnosti voditi Gazu.

