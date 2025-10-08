Dogovara se razmjena taoca, no jamstva za kraj rata nema! Trump: 'Učinit ćemo sve...'

PREGOVORI IZRAELA I HAMASA /

Trećeg dana pregovora Izraela i Hamasa u Egiptu dogovoren je popis za razmjenu taoca i palestinskih zatvorenika. Ovaj korak smatra se ključnim pomakom prema mogućem prekidu vatre u Gazi, gdje sukobi traju već dvije godine. Dok međunarodni pritisak za okončanje rata raste, svi s nestrpljenjem iščekuju ishod pregovora.

Izraelski taoci za palestinske zarobljenike - u Egiptu su zaraćene strane razmijenile svoje popise, poručio je Hamas. Dok je egipatski predsjednik rekao kako su poruke koje dolaze iz indirektnih razgovara vođenih preko posrednika - "vrlo ohrabrujuće".

Koja jamstva dajete svojim arapskim partnerima da Izrael neće nastaviti ofenzivu nakon što taoci budu oslobođeni, upitan je američki predsjednik Donald Trump.

"Pa, glavno jamstvo je da ćemo, ako se ovaj dogovor postigne, a trenutačno smo u pregovorima, učiniti sve što je moguće. Imamo mnogo moći i učinit ćemo sve što je moguće kako bismo osigurali da se svi pridržavaju dogovora", kazao je.

Pregovorima su se, prema egipatskim medijima, pridružili američki izaslanik Steve Witkoff, Trumpov zet Jared Kushner, katarski premijer.

'Vratit ćemo taoce i osigurati potpunu pobjedu'

Istodobno, izraelski ekstremno desni ministar nacionalne sigurnosti molio se pokraj džamije Al-Aksa u Jeruzalemu, svetog mjesta za muslimane i Židove, koje je bilo povod čestih sukoba. Ondje je tražio kompletnu pobjedu u Gazi, potez koji je Hamas proglasio provokacijom.

"Svaka kuća u Gazi ima sliku Brda Hrama, a danas, dvije godine poslije, pobjeđujemo na Brdu Hrama. Mi smo vlasnici Brda Hrama. Molim se samo da naš premijer omogući potpunu pobjedu i u Gazi i da uništi Hamas, a uz Božju pomoć, vratit ćemo taoce i osigurati potpunu pobjedu", kaže ministar Itamar Ben-Gvir.

Na pregovorima je i turski šef špijuna, a prema državnim medijima, Erdogan je poručio kako ga je Trump zamolio da razgovara s Hamasom i uvjeri ih u prihvaćanje dogovora. "Činjenica je da mir nije ptica s jednim krilom. Stavljati sav teret mira na Hamas i Palestince nije pravedan, ispravan niti realan pristup", kazao je predsjednik Turske

Podaci Hamasova Ministarstva zdravstva pokazuju kako je u posljednja 24 sata u izraelskim napadima ubijeno najmanje 6 i ozlijeđen 61 Palestinac. Više doznajte u prilogu Ane Trcol.