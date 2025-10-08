Zastrašujući trend u hrvatskim srednjim školama: 'Gotovo 50 posto djece redovito pije'

NOVI PODACI HZJZ-A /

Dramatičan porast ovisnosti među mladima. S cigaretama i marihuanom kreću već u petom razredu, s 14 godina završavaju u bolnici zbog pijanstva, a već u prvom srednje - droga. Šokantni su ovo podaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Svaka škola, kažu stručnjaci, ima svog dilera, a kokain u Hrvatskoj pun je otrova. Često ga miješaju s lijekom za parazite za životinje. Zrinka Ćavar, voditeljica Odjela za mentalno zdravlje djece i mladih NZJZ-a Dr. Andrija Štampar ističe da je situacija ozbiljna jer se trend mijenja, pa tako sve mlađi naraštaji konzumiraju narkotike.

"Djeca počinju s nikotinskim vrećicama, a onda slijede intoksikacije s alkoholom. Imamo informacije i da se marihuana spustila na više razrede osnovne škole, na 13 i 14-godišnjake koji se i češće intoksiciraju alkoholom nego ranijih godina. Kod srednjoškolaca zapažamo trend učestale konzumacije alkoholnih pića, gotovo 50 posto njih redovito pije. Uz to, skoro 40 posto njih se opija što je visokorizično za maloljetnike", kazala je Ćavar. Više doznajte u javljanju Marka Šiklića.