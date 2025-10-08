Kiša i južina na vidiku: Evo kad stiže nova promjena vremena

MANJE VJETRA /

Sunčano, ali vjetrovito vrijeme nastavit će se i danas zbog jačanja grebena visokog tlaka zraka iznad našeg područja.

Jutro će početi sunčanim vremenom u cijeloj zemlji. Lokalno je moguća i kratkotrajna magla ili niski oblaci, ali samo u kotlinama i u gorju. Temperatura od četiri do devet Celzijevih stupnjeva, na Jadranu od devet do 14 stupnjeva uz još uvijek jaku buru i sjeverac.

U drugom dijelu dana povremeno će biti i umjerene naoblake, ali ostat će suho. Oslabjet će i vjetar i puhat će slab sjeverac ili sjeverozapadnjak. Temperatura bez većih promjena oko 18.

U istočnim krajevima malo vjetrovitije. Puhat će uglavnom umjeren sjeverozapadnjak i bit će djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Temperatura stupanj-dva viša nego jučer, oko 17 ili 18 stupnjeva.

Jug zemlje danas konačno manje vjetrovit. Bura i sjeverozapadnjak će uglavnom biti slabi do umjereni, a jaki i olujni udari mogući su samo na otvorenom moru. Bit će sunčano, kao i na sjevernom dijelu dok će u gorju i danas biti promjenjivo oblačno, ali suho i malo toplije nego prethodnih dana. Najviša temperatura na Jadranu oko 20, 21, a u Gorskom kotaru i Lici 15 do 17.