Papa na dar dobio jaslice od školjki iz Dunava, iz Jadrana i s Floride: Evo otkud ideja!

EMOTIVNI SUSRET /

Između 8 i pol i 10 tisuća Hrvata je u Rimu na Nacionalnom hodočašću. Brojni su stigli u organizaciji nadbiskupija i putničkih agencija. Hodočašće je počelo u nedjelju i trajat će tjedan dana.

Večeras je održana i sveta misa za Hrvate, a uživo iz Vatikana tijekom večeri javila se reporterka RTL-a Danas Kristina Čirjak koja je razgovarala s časnom sestrom koja je bila prisutna u trenutku kad su papi darovali poseban dar iz Hrvatske - jaslice izrađene od školjki.

Podijelila je svoje dojmove: "Imala sam nezasluženu čast jer to nisam postigla nikakvom zaslugom, predali mu jaslice koje je izradila sestra Margita Gašparovski, mi smo sestre svetoga Križa. Izradila ih je povodom godine jubileja jer se slavi Isusovo rođenje. Radila je jaslice od školjki s našeg Dunava, Jadrana i školjki s Floride jer je htjela napraviti poveznicu između svetog oca koji dolazi iz Amerike i nas Hrvata. Jaslice je izrađivala s ljubavlju moleći za njega i bilo je jako počašćena što su biskupi prihvatili da se taj dar može njemu uručiti." Više pogledajte u videu