EU dijeli 300 milijardi eura za poljoprivredu: Tomislav je jedan od mladih koji ne odustaje

PRIČA IZ SLAVONIJE /

Dronom svoje poljoprivredne površine nadzire 27-godišnji Tomislav, koji je još kao dječak zavolio poljoprivredu, pa nastavlja obiteljski posao unoseći u njega i duh novog vremena.

„Tehnologija se u poljoprivredi jako brzo mijenja. Dolaze novi strojevi, novi traktori, danas su počeli dolaziti i dronovi u poljoprivredu. Čak sam razmišljao nabaviti agro dron kako bismo uspješno odradili proljetne radove prskanja“, rekao nam je Tomislav Brlošić, poljoprivrednik iz Piškorevaca.Više o tome imaju li mladi budućnosti u poljoprivredi pogledajte u prilogu Bojana Uranjeka.