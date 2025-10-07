Meteorologinja Ana Bago Tomac otkriva kakvo nas vrijeme čeka idućih dana

PROGNOZA /

Nakon jake kiše i hladnog vremena, ciklona je sutra iznad Turske, a iznad našeg dijela jača polje visokog tlaka donoseći nam stabilno, sunčano i suho vrijeme.

Sutra ujutro na Jadranu sunčano, ali još uvijek vjetrovito - puhat će bura i tramontana s jakim udarima osobito na srednjem i južnom dijelu. Temperatura ipak malo viša nego proteklih dana - za 3 ili 4 stupnja pa će u unutrašnjosti biti oko 7, a u gorskom dijelu bit će oko 3 Celzijeva stupnja. Na Jadranu također malo toplije - između 10 i 14

Prema sredini dana u unutrašnjosti sunčano uz umjerenu naoblaku i uglavnom slab sjeverni vjetar. Najviša temperatura porast će u odnosu na protekle dane i bit će između 16 i 18. Više pogledajte u prilogu.