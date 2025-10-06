Obitelji krenule na identifikaciju hrvatskih planinara: Trag mobitela je bio ključan

TRAGIČNA SUDBINA /

Cijeli dan u Sloveniji je naša reporterka Tea Mihanović koja je uživo pratila tijek događaja vezan uz nesreću u kojoj su poginula tri hrvatska planinara.

Osobno je svjedočila povratku spasioca u stanicu Gorske službe spašavanja nakon što su dan i pol na snijegu i ledu pokušavali pronaći stradale Hrvate. Riječ je o dvojici braće iz Kaštel Lukšića te muškarcu iz Šibenika. Spasioci su se vratili u svoju postaju vidno potreseni, trag mobitela odveo ih je do unesrećenih. Slovenskim kolegama trag mobitela poslali su hrvatski policajci.

Kako je reporterka Tea Mihanović neslužbeno doznala, obitelji stradalih krenule su prema Sloveniji kako bi identificirale tijela i pokušale se pomiriti s tragičnom sudbinom planinara iz Šibenika i Kaštel Lukšića. Više pogledajte u videu