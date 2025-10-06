Sve oči uprte u Prag: Dalić i Vatreni pred ključnom utakmicom kvalifikacija!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ukratko /

Manje od mjesec dana nakon trijumfa nad Crnom Gorom na Maksimiru, Vatreni su ponovno na okupu. Počinje listopadski ciklus kvalifikacija, a već u četvrtak ih čeka najvažniji ispit – gostovanje u Češkoj. Tri dana kasnije slijedi ogled s Gibraltarom u Varaždinu.

Za Zlatka Dalića to će biti povijesna utakmica – postat će prvi izbornik s 100 nastupa na klupi Hrvatske, i to točno osam godina od svog debija.

„Bilo je puno lijepih trenutaka i medalja. Loše ne želim pamtiti, sretan sam što sam dio ove priče,“ rekao je Dalić uoči puta.

Najveća dilema je tko će na gol – Livaković ili Kotarski. „Dominik ima našu podršku, ali i Kotarski brani sjajno,“ kazao je izbornik. Ozljede Stanišića i Juranovića otvorile su prostor Bradariću i Jakiću, dok će Modrić, unatoč 40. godini, ponovno biti ključni vođa na terenu.

Hrvatska trenutačno dijeli vrh skupine s Češkom (12 bodova), ali ima utakmicu manje. Pobjeda u Pragu mogla bi biti presudan korak prema Svjetskom prvenstvu 2026.