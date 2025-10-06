Najbolji nizozemski strijelac u velikim problemima: Zbog ukradene putovnice propušta početak priprema!

Najbolji strijelac u povijesti nizozemske nogometne reprezentacije Memphis Depay kasnit će na okupljanje "Oranja" nakon što mu je u Brazilu ukradena putovnica, objavio je Nizozemski nogometni savez (KNVB).

Napadač Corinthiansa propustio je let iz Brazila u nedjelju navečer jer mu je, kako je rekao, ukradena putovnica.

"Ovo je nesretno, prvenstveno za Memphis, ali i za nas. Naravno, pripreme želite započeti sa svim igračima, no postoje situacije koje su izvan naše kontrole. Nadamo se da će nam se pridružiti što je prije moguće," poručio je nizozemski izbornik Ronald Koeman.

Strateg "Oranja" je dodao kako Memphis neće započeti utakmicu protiv Malte.

"Imam svoje mišljenje o tome. Plan koji sam imao na umu s Memphisom će se promijeniti. Neće započeti utakmicu protiv Malte. Svatko ima pravo ponekad zakasniti, ali ne i kada je pred nama utakmica," dodao je Koeman.

Depay je prošlog mjeseca postao najbolji strijelac u povijesti nizozemske reprezentacije nakon što je na utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Litve postigao svoj 51. i 52. pogodak, pretekavši tako Robina van Persiea koji je drugi sa 50 golova.

Nizozemsku u četvrtak očekuje gostovanje protiv Malte, a potom u nedjelju domaći ogled protiv Finske.

Nizozemska je trenutačno prva u skupini G sa 10 bodova koliko ima i Poljska uz slabiju razliku pogodaka i utakmicu više.

