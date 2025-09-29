Policija zaustavila apsolutnog svjetskog prvaka i uperila pištolj u njega: Imao je oružje kraj sebe

Terence Bud Crawford doživio je strašno iskustvo za vrijeme jedne policijske prometne kontrole.

Samo nekoliko sati nakon povijesne pobjede nad Saulom Canelom Alvarezom u rodnoj Omahi, izvučen je iz automobila dok je policajac držao oružje upereno u njega.

Snimka prometne kontrole na kojoj se vidi kako policijski službenik s pištoljem naređuje Crawfordu da izađe iz vozila pojavila se na društvenim mrežama.

"Ne posežem za nikakvim pištoljem", čuje se kako govori policajcu, a kad izađe, netko u autu je rekao kako je 'ovo ludo'.

Prema policijskom priopćenju, vozilo je u 1.30 ujutro zaustavljeno zbog nesigurne vožnje, a na podu s vozačeve strane uočeno je oružje, pa su svi u automobilu, radi sigurnosti, morali izaći uz primjenu oružane prijetnje.

Crawford je upravljao automobilom i dobio je prekršajnu prijavu za nesavjesnu vožnju. U vozilu su bila još trojica, među njima i član njegova osiguranja, svi s važećim dozvolama za prikriveno nošenje. Na njegov zahtjev stigli su i nadzornik i poručnik policije.

Terence Crawford Held At Gun Point By Omaha Police Department On His Birthday‼️



Crawford was seen being placed in handcuffs for no reason but has since been released without charges…Wow‼️#Boxing pic.twitter.com/sik6AoxFfc — AccordingToBoxing (@AccordToBoxing) September 28, 2025

"Saznao sam da je policija Omahe zaustavila Terencea Buda Crawforda tijekom prometne kontrole u centru grada. Nakon toga sam osobno razgovarao s njim. Svjestan sam ozbiljnosti onoga što se dogodilo i koliko je povjerenje između policije i zajednice ključno. To pokazuje potrebu za stalnim radom na tim odnosima. Policijski šef Schmaderer obećao je potpunu unutarnju istragu, što podržavam i želim da bude temeljita. Prikupit ćemo sve činjenice i biti transparentni prema javnosti," rekao je gradonačelnik Omahe, John Ewing.

Crawford se o svemu zasad nije javno očitovao, a scena u kojoj je izvučen iz automobila pod prijetnjom pištolja zasjenila je dan u kojem je postao prvi apsolutni svjetski prvak u tri različite boksačke kategorije.

