Policija zaustavila apsolutnog svjetskog prvaka i uperila pištolj u njega: Imao je oružje kraj sebe
Procurio video policijskog zaustavljanja svjetskog prvaka. Uperili su pištolj u njega
Terence Bud Crawford doživio je strašno iskustvo za vrijeme jedne policijske prometne kontrole.
Samo nekoliko sati nakon povijesne pobjede nad Saulom Canelom Alvarezom u rodnoj Omahi, izvučen je iz automobila dok je policajac držao oružje upereno u njega.
Snimka prometne kontrole na kojoj se vidi kako policijski službenik s pištoljem naređuje Crawfordu da izađe iz vozila pojavila se na društvenim mrežama.
"Ne posežem za nikakvim pištoljem", čuje se kako govori policajcu, a kad izađe, netko u autu je rekao kako je 'ovo ludo'.
Prema policijskom priopćenju, vozilo je u 1.30 ujutro zaustavljeno zbog nesigurne vožnje, a na podu s vozačeve strane uočeno je oružje, pa su svi u automobilu, radi sigurnosti, morali izaći uz primjenu oružane prijetnje.
Crawford je upravljao automobilom i dobio je prekršajnu prijavu za nesavjesnu vožnju. U vozilu su bila još trojica, među njima i član njegova osiguranja, svi s važećim dozvolama za prikriveno nošenje. Na njegov zahtjev stigli su i nadzornik i poručnik policije.
"Saznao sam da je policija Omahe zaustavila Terencea Buda Crawforda tijekom prometne kontrole u centru grada. Nakon toga sam osobno razgovarao s njim. Svjestan sam ozbiljnosti onoga što se dogodilo i koliko je povjerenje između policije i zajednice ključno. To pokazuje potrebu za stalnim radom na tim odnosima. Policijski šef Schmaderer obećao je potpunu unutarnju istragu, što podržavam i želim da bude temeljita. Prikupit ćemo sve činjenice i biti transparentni prema javnosti," rekao je gradonačelnik Omahe, John Ewing.
Crawford se o svemu zasad nije javno očitovao, a scena u kojoj je izvučen iz automobila pod prijetnjom pištolja zasjenila je dan u kojem je postao prvi apsolutni svjetski prvak u tri različite boksačke kategorije.
POGLEDAJTE VIDEO: Niko Kovač je nezaustavljiv