Evo kako je Tyson izgledao sa 15. i što je radio: Imao je posebnu foru i pogled pun bijesa

Mike Tyson. Po mnogima najjači udarač u povijesti boksa, ali i borilačkog sporta općenito. Najopakiji tip koji je ikad hodao planetom. U svom prime timeu bio je strah i trepet. Nitko ga nije smio pogledati u oči, a kamoli mu se zamjeriti. Strašna figura koja je bila čisti produkt ulice i ulične filozofije, jedne teške životne priče. Mike Tyson je bio mladi borac i čovjek s nevjerojatnim potencijalom, bio je figura koju je bilo nemoguće ignorirati, čak i kao tinejdžer...

Na svakom uglu grada čuo se glas o mladiću koji je udarao poput snažnog vjetra, razvaljivao je boksačke vreće i uništavao sparing partnere. Bio je to period u kojem su se počeli oblikovati temelji njegovog imena. Tyson nije bio samo dobar borac, bio je neodoljiv.

Rođen u Brooklynu, u siromašnom okrugu Brownsville, njegova mladost bila je ispunjena izazovima, no bio je neobičan u svakom pogledu. Sa samo 13. godina, Mike je već bio poznat među lokalnim vršnjakama. Bilo je nešto neizmjerno zastrašujuće u njegovoj pojavi, a još više u njegovoj snazi. Imao je kao profesionalni boksač jedinstvenu foru u ringu, kombinaciju, a ona je bila - korak u stranu, udarac u tijelo kojim je otvorio suparnika, natjerao ga da spusti ruke, onda je sijevnuo aperkat u glavu i kroše. No, prije toga, sa 15. godina, Mike je već pokazivao strašnu brzinu i potencijal. Tome svjedoči i internet...

Njegov pogled, pun bijesa, odražavao je siromaštvo i bol koju je proživljavao, a njegova tjelovježba i treniranje u boksu nisu dolazili samo iz želje za uspjehom, već iz duboko ukorijenjene potrebe za dokazivanjem. Bio je poznat po svojoj agresivnoj energiji, koju je prenosio u svaki pokret, svaki udarac. U tom periodu, Mike je bio prava prijetnja, niži i robusniji od svojih vršnjaka, ali s tijelom koje je pokazivalo nevjerojatnu snagu. Nikada nije bilo ničega suzdržanog u njemu. U to vrijeme, nije bio "na vrhu" kao kasnije, ali bio je sve ono što je ljude privlačilo – sirov, divlji i neobuzdano moćan.

Gledajući ga, bilo je jasno da se rađa netko tko će promijeniti svijet boksa. Iako su mnogi u njegovom okruženju vidjeli samo problematičnog mladića s agresijom koja nije bila pod kontrolom, njegovi trenuci u dvorani boksačkog trenera Cus D'Amata brzo su pokazali da taj sirovi nagon može biti usmjeren u pravo čudo.

Njegov uspon do statusa boksačke zvijezde počeo je upravo u tom razdoblju njegove mladosti, kad je najviše bio divlji, nesputan i okrenut samo svom instinktu. Živio je život na rubu, odjednom divlji i opasno talentirani, privlačeći pozornost svih oko sebe. Svojim izgledom, snagom i stilom borbe, bio je oličenje sile koja je odražavala borbu za preživljavanje u gradskoj džungli.

Njegova karizma, koja je izbijala u svim njegovim pokretima, nije bila samo u njegovoj fizičkoj snazi, već i u tome što je nosio bol iz prošlosti i borio se sa životom koji mu nije pružao previše prilika. Iako su ga mnogi u njegovoj okolini smatrali opasnim, izvan kontrole, ono što je nit vodilja koja je odredila njegovu budućnost bila je sposobnost da kontrolira svoju snagu, da se povinuje pravim ljudima i da se iz divlje tinejdžerske energije oblikuje jedan od najdominantnijih boksača u povijesti.

Njegova karizma, koja je izbijala u svim njegovim pokretima, nije bila samo u njegovoj fizičkoj snazi, već i u tome što je nosio bol iz prošlosti i borio se sa životom koji mu nije pružao previše prilika. Iako su ga mnogi u njegovoj okolini smatrali opasnim, izvan kontrole, ono što je nit vodilja koja je odredila njegovu budućnost bila je sposobnost da kontrolira svoju snagu, da se povinuje pravim ljudima i da se iz divlje tinejdžerske energije oblikuje jedan od najdominantnijih boksača u povijesti.

Mike Tyson je plijenio pažnju ne samo svojom snagom, već i divljom, neukroćenom pojavom. Čudo od boksača.

