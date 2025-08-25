Čitav svijet priča o opakom 20-godišnjaku kojeg se svi boje! On je strah i trepet svima

Britanski boksač Moses Itauma postao je najopasnije ime nove generacije u teškoj kategoriji. Sa samo 20 godina, već je stekao reputaciju boksača kojeg se protivnici plaše – i to s razlogom. Njegova posljednja žrtva bio je iskusni Dillian Whyte, kojeg je Itauma brutalno nokautirao za svega dvije minute borbe.

Mladić koji sije strah

Itauma je u profesionalnom boksu tek kratko vrijeme, ali njegov uspon je nevjerojatno brz i svi o njemu pričaju, novinari pišu u kontekstu boksača kojeg se svi boje i izbjegavaju i o kojem priča čitav boksački svijet. Svaki izlazak u ring donosi isti scenarij – agresivan start, razorni udarci i protivnik koji teško preživljava prve runde. Boksački analitičari već ga uspoređuju s najvećim udaračima u povijesti teške kategorije i nazivaju novim "Mike Tysonom".

Nokaut za pamćenje

Meč protiv Whytea pokazao je koliko je Itauma opasan. Legendarni britanski teškaš nije imao vremena razviti svoju taktiku, a mladi lav rodom iz Kežmaroka u Slovačkoj krenuo je silovito od prvog gonga i serijom preciznih udaraca poslao ga na pod. Sudac je morao prekinuti borbu nakon samo dvije minute.

Zvijezda u usponu

Bokserski svijet sada s nestrpljenjem prati svaki Itaumin korak. Njegova kombinacija mladosti, snage i samopouzdanja najavljuje da bi mogao postati dugogodišnji vladar kategorije. Promotori već planiraju nove spektakle, a navijači sanjaju o njegovim dvobojima protiv elitnih imena poput Tysona Furyja ili Anthonyja Joshue.

Budućnost teške kategorije

Moses Itauma u svoje je ruke uzeo pažnju cijelog boksačkog svijeta. Ako nastavi ovim tempom i ostane fokusiran, mogao bi postati lice nove ere teške kategorije – ere u kojoj njegovi protivnici traju tek nekoliko minuta u ringu.

Promotor Eddie Hearn je istaknuo kako bi se Itauma u narednih 18 mjeseci mogao boriti protiv njegovog opakog boksača Teremoana, 27-godišnji olimpijac iz Pariza 2024., startao je profesionalnu karijeru s impresivnih 8 pobjeda nokautom u osam nastupa, no unatoč čistom rezimeu, nije dobio ni približnu razinu pažnje i hypea koju prati Itaumu.

'To su samo pitanje vremena'

"Mislim da su šanse za tu borbu vrlo realne. To je samo pitanje vremena. Rekao bih u iduće dvije-tri godine, ali nadam se i ranije. To je, naravno, moje mišljenje, rekao je Teremoana za Australian Boxing Central.

Hearn otvoreno priznaje da njegov borac mora doći do svjetskog naslova kako bi privukao Itaumu, kojeg promotor Frank Warren pažljivo gradi:

'Bit će to ogroman meč'

"On vjeruje da može pobijediti Mosesa Itaumu i on je naš čovjek. Ne radi se o tome da ciljamo samo na Mosesa već ciljamo na svjetsku titulu. Ali borba s njim će se dogoditi, i to će biti ogroman meč. Govorimo o 18 mjeseci, i to može biti jedan od onih velikih obračuna teškaške kategorije", naveo je Hearn.

"Pred nama su uzbudljiva vremena. Stara generacija polako blijedi, nova generacija dolazi. Ovdje smo da pokažemo tko je najbolji", poručuje Teremoana.

Ako Queensberry i Matchroom doista postignu dogovor, Itauma – Teremoana u idućih godinu i pol dana mogao bi postati jedan od onih okršaja nove generacije koji odlučuju tko će naslijediti tron nakon što se starija imena povuku.