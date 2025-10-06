Na Maksimiru vlada sjajna atmosfera: Pogledajte tko se vratio među Dalićeve odabranike!

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je u Maksimiru prvi trening uoči nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine i utakmica protiv Češke i Gibraltara.

"Vatrene" u četvrtak očekuje gostovanje u Pragu protiv Češke, a tri dana kasnije dvoboj protiv Gibraltara u Varaždinu i sasvim je jasno kako izbornik Zlatko Dalić nema previše vremena.

Hrvatska reprezentacija je trenirala na jednom od pomoćnih terena maksimirskog stadiona, a pojavili su se svi igrači osim naknadno pozvanih Luke Sučića i Ivana Smolčića, koji bi se trebali priključiti tijekom utorka.

Po posebnom programu vježbali su igrači koji su igrali u nedjelju, dok su Luka Modrić i Joško Gvardiol ostali u fitnessu.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

"Pred nama su dvije utakmice, prva je izuzetno važna jer odlučuje o raspletu situacije u grupi. Prva utakmica je bila dobra, ali ova je sasvim drugačija, gdje ćemo morati uložiti maksimalan trud, napor, energiju i kvalitetu da dobijemo rezultat koji nam odgovara, jer ta nam utakmica sve rješava. Zato se moramo maksimalno spremiti za nju. Nemamo puno vremena, zato ćemo imati trening više u Zagrebu," rekao je izbornik Zlatko Dalić tijekom današnje konferebcije za medije.

Dalićevi odabranici će u Zagrebu trenirati i u utorak i srijedu, kada će u 17.00 krenuti prema Pragu. Istu večer Dalić i jedan od igrača odradit će na stadionu Fortuna Arena medijske obveze.

Tablice omogućuje Sofascore

Hrvatska neće trenirati u Pragu, kako bi hrvatski starteg dobio jedan trening više daleko od "neželjenih očiju".

Utakmica između Češke i Hrvatske je u četvrtak u 20.45 sati. Nakon susreta "Vatreni" lete prema Zagrebu iz kojeg će odmah produžiti u Varaždin gdje ih 12. listopada čeka susret protiv Gibraltara.

U skupini L trenutačno vodi Hrvatska sa 12 bodova iz četiri utakmice, Češka ima isti broj bodova, ali i utakmicu više. Slijede Farski Otoci i Crna Gora sa po šest bodova iz pet utakmica te Gibraltar koji u pet utakmica nije upisao bodove. Podsjetimo, samo pobjednik skupine ide direktno na World Cup.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve oči uprte u Prag: Dalić i Vatreni pred ključnom utakmicom kvalifikacija!