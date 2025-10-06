Spušteni pogledi planinara, policija na svakom koraku: Ovo je mjesto stravične tragedije

Ispod vrha Tosc u Julijskim Alpama jučer prijepodne pokrenula se snježna lavina koja je zatrpala trojicu hrvatskih planinara iz Dalmacije. Odmah je krenula zahtjevna akcija spašavanja, a u sve su uključeni i dronovi, policija i gorski spasioci.

Tijekom zahtjevne akcije potrage i spašavanja jedan je planinar već jučer pronađen bez znakova života. Druga dvojica planinara vodila su se kao nestala, ali nažalost i njih su pronašli mrtve.

Prvi planinar pronađen je otprilike 150 metara od mjesta nestanka, a drugu dvojicu lavina je nosila 200 metara dalje. Tijelo jednog su locirali na metar dubine u snijegu, a drugi je bio zatrpan više od metar i pol. Jedan od preminulih planinara već je prevezen u dolinu, dok drugo tijelo još čeka prijevoz.

Velika tragedija

Na tom području u nedjelju palo više od 60 centimetara snijega te se lavina spontano aktivirala. Budući da je riječ o travnatom terenu i činjenici da je tlo još bilo toplo, snijeg se nije slegnuo. Tragediji je kumovao i vjetar.

Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je jutros stigao u Bohinj, izrazio je sućut obiteljima, prijateljima i poznanicima troje planinara koji su izgubili život u Julijskim Alpama.

'To je velika tragedija, troje mladih ljudi u jednom danu. Skupina je imala sedam članova, četvero je na sigurnom i nisu u opasnosti. Ove vijesti su nas dodatno potresle', poručio je hrvatski ministar.

