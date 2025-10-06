Biste li povjerovali da je transrodna? Ova prelijepa manekenka pokorila je svjetske piste

Angela Ponce (34) je transrodna manekenka. Prije nego što je zakoračila u svijet mode, radila je kao učiteljica. Manekenstvom se počela baviti s 18 godina, pojavljujući se na modnim revijama u svojoj rodnoj Andaluziji. Godine 2018. postala je prva otvoreno transrodna žena koja je osvojila titulu Miss Universe Španjolske, što joj je omogućilo da kao pionirka predstavlja Španjolsku na prestižnom natjecanju Miss Universe. Iako nije ušla u završni izbor, njezino sudjelovanje izazvalo je snažan društveni odjek.

Aktivna je zagovornica prava LGBTQ+ zajednice, osobito se zalaže za vidljivost i prihvaćanje transrodnih osoba. O ovoj temi često govori na svom Instagramu, gdje ima više od pola milijuna pratitelja.