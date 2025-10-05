NOVA VAR DRAMA /

Kovačević se hvatao za glavu! Pogledajte kadrove s mokrog Maksimira

Kovačević se hvatao za glavu! Pogledajte kadrove s mokrog Maksimira
Foto: Slavko Midzor/pixsell
GORI SVE: Boysi opet bili 12. igrač Dinamu.
1 /20
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Imamo novu VAR dramu u SHNL-u. U 21. minuti utakmice 9. kola između Lokomotive i Dinama, Stojaković je zabio nakon udarca Krivaka kontroverzan pogodak. VAR je provjeravao situaciju, dugo su se povlačile crte u VAR sobi, ali na kraju je odlučeno da je gol regularan. 

SHNL pratite na portalu Net.hr. 

U 44. minuti, novi šok za Dinamo i pokisle navijače PlavihDušan Vuković zabio je za 2-0 Lokomotive, ali gol je poništen. Pregledavala se snimka, VAR je intervenirao, sudac Zdenko Lovrić otišao je sam vidjeti situaciju. Lovrić je pokazao da je bio prekršaj u napadu. No, taj prekršaj, istina dogodio se, ali 45 sekundi prije. 

5.10.2025.
20:00
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
VarDinamoHnlMario Kovačević
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVA VAR DRAMA /
Kovačević se hvatao za glavu! Pogledajte kadrove s mokrog Maksimira