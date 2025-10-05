Kovačević se hvatao za glavu! Pogledajte kadrove s mokrog Maksimira

Imamo novu VAR dramu u SHNL-u. U 21. minuti utakmice 9. kola između Lokomotive i Dinama, Stojaković je zabio nakon udarca Krivaka kontroverzan pogodak. VAR je provjeravao situaciju, dugo su se povlačile crte u VAR sobi, ali na kraju je odlučeno da je gol regularan.

SHNL pratite na portalu Net.hr.

U 44. minuti, novi šok za Dinamo i pokisle navijače Plavih. Dušan Vuković zabio je za 2-0 Lokomotive, ali gol je poništen. Pregledavala se snimka, VAR je intervenirao, sudac Zdenko Lovrić otišao je sam vidjeti situaciju. Lovrić je pokazao da je bio prekršaj u napadu. No, taj prekršaj, istina dogodio se, ali 45 sekundi prije.