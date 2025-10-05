Prvi snijeg zabijelo Platak: Teško je vjerovati da su ovo jesenski prizori

Prvi snijeg zabijelio je jutros Platak, omiljeno riječko skijalište i izletište: kamere postavljene na vrhu Radeševa pokazuju da je planina već obučena u tanki bijeli pokrivač.

Iako sijeg u ranu jesen nije neobičan za ovu lokaciju i dijelove Gorskog kotara, posljednjih godina nije se mogao vidjeti ovakav prizor.

Podsjetimo, DHMZ je za danas aktivirarao Meteoalarm za većinu zemlje te izdao crveno upozorenje za more Kvarnera, Velebitski kanal i more kod zapadne obale Istre. Najjači udari vjetra, očekuje se, bit će do 160 km/h - više o vremenu danas pročitajte OVDJE.