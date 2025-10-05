Bujice gutaju ceste i nose mostove, poginulo 22 ljudi: Zastrašujući prizori obilaze svijet

Obilne kiše u Nepalu izazvale su klizišta i bujične poplave blokirajući ceste i odnoseći mostove, pri čemu je poginulo najmanje 22 ljudi u zadnjih 36 sati, rekli su dužnosnici u nedjelju.

Osamnaest ljudi poginulo je u odvojenim klizištima u okrugu Ilam na istoku koji graniči s Indijom, rekao je glasnogovornik policije Binod Ghimire. Tri osobe su poginule u južnom Nepalu u udarima groma, a jedna osoba je poginula u poplavama u okrugu Udayapur, također na istoku Nepala, rekao je.

Jedanaest ljudi odnijela je poplava i nestali su od subote, priopćile su vlasti. "Spasilačke akcije za njih su u tijeku", rekla je za Reuters Shanti Mahat, glasnogovornica Nacionalnog tijela za upravljanje rizikom od katastrofa (NDRRMA). Nekoliko autocesta blokirano je klizištima i progutale su poplave, zbog čega su stotine putnika ostale blokirane, priopćile su vlasti.

"Raspored domaćih letova uglavnom je poremećen, ali međunarodni letovi se odvijaju normalno", rekao je Rinji Sherpa, glasnogovornik zračne luke Katmandu.

U jugoistočnom Nepalu, rijeka Koshi, koja gotovo svake godine uzrokuje smrtonosne poplave u istočnoj indijskoj državi Bihar, popela se iznad opasne razine, rekao je okružni dužnosnik.

Dharmendra Kumar Mishra, okružni upravitelj okruga Sunsari, rekao je da su protoci vode u rijeci Koshi bili više nego dvostruko veći od normalnih. Svih 56 ustava brane Koshi otvoreno je kako bi se ispustila voda u usporedbi s oko 10 do 12 tijekom normalne situacije, a vlasti se "pripremaju zabraniti teškim vozilima pristup mostu", rekao je.

U brdovitom Katmanduu, nekoliko rijeka poplavilo je ceste i mnoge kuće, odvojivši glavni grad s hramovima od ostatka zemlje.

Stotine ljudi svake godine pogine u klizištima i bujičnim poplavama koje su uobičajene u uglavnom planinskom Nepalu tijekom sezone monsuna koja obično počinje sredinom lipnja i traje do sredine rujna.

Meteorolozi kažu da će kiše u toj zemlji vjerojatno padati do ponedjeljka, a vlasti kažu da poduzimaju maksimalne mjere opreza kako bi pomogle ljudima pogođenima katastrofom.