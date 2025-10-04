Susan Sarandon slavi 79. rođendan: Ovo su sve njene najznačajnije uloge. U kojima vam je bila najdraža?

Jedna od najcjenjenijih i najsvestranijih glumica svoje generacije, Susan Sarandon, danas slavi svoj 79. rođendan. Rođena 4. listopada 1946. u New Yorku, ova holivudska ikona iza sebe ima karijeru koja traje više od pet desetljeća, obilježenu nezaboravnim ulogama, prestižnim nagradama i nepokolebljivim aktivizmom.

Susan Abigail Tomalin nije odrastala sanjajući o Hollywoodu. Nakon završetka srednje škole Edison High School 1964. godine, upisala je dramu na Katoličkom sveučilištu Amerike u Washingtonu, gdje je diplomirala 1968. godine.

Godine 1969., pratila je svog tadašnjeg supruga, glumca Chrisa Sarandona, na audiciju za film "Joe". Premda on nije dobio ulogu, redatelj je zapazio nju i ponudio joj jednu od glavnih uloga. Taj trenutak označio je početak njezine impresivne karijere, a film "Joe" iz 1970. postao je njezin filmski debi. Ubrzo su uslijedile uloge u televizijskim sapunicama poput "A World Apart" i "Search for Tomorrow", čime je polako, ali sigurno gradila svoj put.

Proboj na svjetsku scenu ostvarila je 1975. godine ulogom Janet Weiss u kultnom mjuziklu "The Rocky Horror Picture Show", koji i danas ima vojsku obožavatelja. Ta uloga pokazala je njezinu spremnost na rizik i odabir nekonvencionalnih projekata. Uskoro je uslijedila i prva nominacija za Oscara za ulogu u filmu "Atlantic City" (1980.), čime je potvrdila svoj status ozbiljne dramske glumice.

Devedesete su bile zlatno doba njezine karijere, donijevši joj čak četiri nominacije za Oscara u pet godina. Kritičari i publika bili su oduševljeni njezinim izvedbama u filmovima "Thelma & Louise" (1991.), "Lorenzo's Oil" (1992.) i "The Client" (1994.). Kruna karijere stigla je 1996. godine, kada je za maestralnu ulogu sestre Helen Prejean u filmu "Dead Man Walking" (1995.) konačno osvojila prestižni zlatni kipić za najbolju glavnu glumicu.