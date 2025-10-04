Zvijezda u usponu na udaru nezapamćenih kritika: 'Znam da seks prodaje, ali ovo je vulgarno'

U svijetu sportskog novinarstva, gdje su desetljećima dominirali muškarci, pojava snažnih, elokventnih i uspješnih žena trebala bi biti razlog za slavlje. Ipak, nedavna javna polemika u Italiji pokazuje da put do ravnopravnosti i međusobne podrške još uvijek nije završen. U središtu medijske oluje našla se Eleonora Incardona, zvijezda u usponu televizijske kuće DAZN, koju je kolegica Valentina Maceri javno prozvala zbog "vulgarnog" stila odijevanja, pokrenuvši lavinu rasprava o profesionalizmu, ženstvenosti i granicama dobrog ukusa pred kamerama, javljaju talijanski mediji.

Incardona uglavnom predstavlja koeficijente za klađenje. I to radi na vrlo seksi način. Ponekad vulgarno. Valentina Maceri.

Tko je Eleonora Incardona? Od prava do sportskih terena

Eleonora Incardona (34) talijanska je sportska novinarka, voditeljica i influencerica koja je brzo osvojila medijsku scenu. Rođena 1991. godine na Siciliji, njezin put do sportskih stadiona bio je sve samo ne tipičan. Incardona je diplomirala pravo, no prije nego što se posvetila karijeri u pravosuđu, privukla je pažnju javnosti sudjelovanjem na izboru za Miss Italije 2010. godine. Taj joj je nastup otvorio vrata u svijet mode, nakon čega je izgradila uspješnu karijeru kao model i influencerica. Danas na Instagramu ima više od milijun pratitelja s kojima dijeli trenutke iz svog profesionalnog i privatnog života, spajajući strast prema sportu, modi i putovanjima.

Svojim radom za sportsku mrežu DAZN, gdje pokriva velika sportska događanja poput FIFA Svjetskog klupskog prvenstva, postala je jedno od najprepoznatljivijih lica talijanskog sportskog novinarstva. Zbog svoje popularnosti i izgleda, mediji je često uspoređuju s još jednom talijanskom sportskom ikonom, Dilettom Leottom, no Incardona je svojim radom i stavom dokazala da gradi vlastiti, jedinstveni put.

Kritika koja je zapalila medije: 'Seksi, ponekad i vulgarno'

Požar je buknuo nakon što je Valentina Maceri (31), talijansko-švicarska sportska novinarka koja pokriva Ligu prvaka za švicarsku televiziju Blue, objavila svoju knjigu kontroverznog naslova "F*** Female Empowerment: Velika pogreška modernog feminizma". U knjizi i kasnijim intervjuima, Maceri je oštro kritizirala, kako smatra, manjak profesionalizma i stila kod nekih svojih talijanskih kolegica. Tvrdila je da se mnoge novinarke previše oslanjaju na fizički izgled, stavljajući ga ispred novinarskog sadržaja.

Njezina najoštrija kritika bila je usmjerena upravo na Eleonoru Incardonu i njezine kolegice s DAZN-a koje su pratile Svjetsko klupsko prvenstvo u SAD-u.

U intervjuu za njemački Bild, Maceri je izjavila:

"Incardona uglavnom predstavlja koeficijente za klađenje. I to radi na vrlo seksi način. Ponekad vulgarno." Dodala je kako takav pristup ne pridonosi tome da ih se shvati ozbiljno u razgovoru s igračima i sportskim dužnosnicima. Maceri smatra da žene trebaju biti seksi, ali uvijek s dozom stila i klase, što, prema njezinom mišljenju, u Italiji često nedostaje jer prevladava stav da "seks prodaje".

Kritikama se pridružila i minhenska modna stručnjakinja i stilistica Sonja Grau, koja je za jednu od Incardoninih odjevnih kombinacija – usku crnu haljinu s dubokim dekolteom – rekla da je "neprofesionalna" i da "ne ostavlja ozbiljan dojam". "Goli trbuh i takav izrez ne pripadaju uredu. To je u redu u slobodno vrijeme, ali ovo je bio poslovni svijet", zaključila je Grau.

'Moja ženstvenost je moja snaga'

Dok su kritike odjekivale medijskim prostorom, Eleonora Incardona nije dugo čekala s odgovorom. Umjesto da promijeni stil, odlučno je stala u obranu svog prava na osobni izraz, poručivši da svoju ženstvenost ne vidi kao slabost, već kao prednost.

"Stil je očito dio vašeg osobnog i profesionalnog identiteta", izjavila je u intervjuu za Global Networker.

"Moda je moj jezik. Pomaže mi da izrazim tko sam i da se osjećam samopouzdano, čak i u okruženjima pod visokim pritiskom kojima dominiraju muškarci. Nikada se ne odričem svoje ženstvenosti — naprotiv, koristim je kao snagu. Kad se osjećate dobro u svojoj koži, spremni ste na sve."

Svoj stav potvrdila je i djelima. Nakon Macerinih prozivki, na polufinalnoj utakmici Svjetskog klupskog prvenstva između Chelseaja i Fluminensea pojavila se u još jednoj odvažnoj kombinaciji, kratkoj crnoj haljini, jasno dajući do znanja da je kritike ne pogađaju. Njezina odjevna kombinacija sa susreta Bayerna i PSG-a – prugasto krem odijelo s pripadajućim grudnjakom – također je izazvala podijeljene reakcije na društvenim mrežama, od komentara poput "ovo je stadion, a ne plaža" do poruka podrške: "Ti si razlog zašto uopće gledam ovaj turnir."

Borba za identitet u muškom svijetu

Slučaj Eleonore Incardone nije izolirani incident, već dio šire i dugotrajnije debate u talijanskim medijima o ulozi i prezentaciji žena u sportskom novinarstvu. Prije nekoliko godina, poznata novinarka Paola Ferrari oštro je kritizirala Dilettu Leottu i manekenku Melissu Sattu zbog, kako je rekla, "spektakularizacije ženskog tijela u nogometu". Ferrari je tada izjavila da Leotta, iako inteligentna i sposobna, šalje nerealnu sliku savršene žene s "grudima koje prkose gravitaciji", što ne bi željela kao uzor svojoj kćeri.

Ova ponavljajuća polemika otvara ključno pitanje: gdje je granica između osobnog stila i profesionalnog kodeksa odijevanja? Je li kritika Valentine Maceri legitiman poziv na veću ozbiljnost u profesiji ili tek primjer internog rivalstva i nedostatka ženske solidarnosti? Dok jedni tvrde da odjeća ne bi smjela biti važnija od stručnosti, drugi, poput Incardone, inzistiraju na tome da autentičnost i samopouzdanje, izraženi i kroz modu, mogu biti najjače oružje u probijanju staklenih stropova.

Na kraju, ova priča nije samo o haljinama i dekolteima. Ona je odraz borbe modernih žena za pravo da same definiraju što znači biti profesionalan, uspješan i, prije svega, svoj. Dok se rasprava nastavlja, Eleonora Incardona svojim primjerom pokazuje da ne namjerava dopustiti da je tuđa mišljenja definiraju, kročeći hrabro naprijed – u visokim potpeticama i s mikrofonom u ruci.

