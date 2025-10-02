Zbog njih se ne propušta sport na TV-u: 'Obožavam Hrvatsku, a u ova dva grada sam se zaljubila'

Seksipil, ljepota i profesionalizam. Ove žene utjelovljuju sve što znači biti uspješna i prepoznata u svijetu sportskog novinarstva. Isto tako, to su žene koje su hrabro stale u gard svim stereotipima i dokazale kako i žene mogu biti uspješne i kvalitetne sportske novinarke, te kako sportsko novinarstvo nije samo rezervirano za muškarce. Eva Murati, Diletta Leotta, Melanie Collins, Rachel Bonnetta, Kristine Leahy, Julie Stewart-Binks i Lauren Thompson nisu samo lica koja krase ekrane diljem svijeta, one su snažne, talentirane žene koje su svojim radom i posvećenost postale simboli u industriji.

Svaka od njih donosi jedinstvenu perspektivu i stil u sportsko novinarstvo, no istovremeno se suočavaju s izazovima koje donosi javni život. Dok su njihovi fizički atributi često u centru pažnje, one su mnogo više od toga – kroz strast i predanost sportu, dokazale su da se uspjeh ne temelji samo na izgledu, već na vještinama, znanju i hrabrosti da se suoče s izazovima u svijetu koji je, nažalost, često prepun predrasuda.

Od sportskih prijenosa do intervjua s najvećim sportskim zvijezdama, ove žene su dokazale da ljepota može ići ruku pod ruku s intelektom i profesionalizmom. Iako su njihov izgled i šarm neosporni, ono što ih čini zaista posebne je njihova strast za sportom i nesumljivo mjesto koje su zauzele u svijetu novinarstva.

Kroz ovu galeriju želimo pokazati te nevjerojatne žene, slaviti njihov rad i odati im priznanje za ono što su postigle, kako u profesionalnom, tako i u osobnom životu. Jedna od njih, Eva Murati, dala je intervju hrvatskim medijima i progovorila o ljubavi prema Hrvatskoj, Hajduku i još mnogočemu.

