PJEVAČICA I SLIKARICA /

Ljepota koja ne blijedi: Pogledajte kako se Marina Tomašević mijenjala kroz karijeru

Ljepota koja ne blijedi: Pogledajte kako se Marina Tomašević mijenjala kroz karijeru
Foto: Robert Anic/pixsell
Marina Tomašević je svoju glazbenu priču započela u bendu Tintina, pratećem sastavu Tomislava Ivčića. Upravo zahvaljujući Ivčiću, 1989. godine preselila se u Zagreb i započela profesionalnu diskografsku karijeru.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Marina Tomašević (65), jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih pjevačica i slikarica, ove godine proslavila je 50 godina svoje karijere.

2.10.2025.
17:31
Hot.hr
Robert Anic/pixsell
Marina Tomašević
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PJEVAČICA I SLIKARICA /
Ljepota koja ne blijedi: Pogledajte kako se Marina Tomašević mijenjala kroz karijeru