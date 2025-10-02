Parada slavnih na pariškom Tjednu mode: Od Brigitte Macron i Kylie Jenner do frontmena Tokio Hotela

Ovogodišnji Tjedan mode u Parizu (29. rujna – 7. listopada) donosi obilje uzbuđenja i inovacija, a grad ljubavi ponovno je postao svjetsko središte mode. Kolekcije za proljeće/ljeto 2026 obilježili su novi kreativni direktori velikih kuća. Na revijama su se okupile i brojne svjetske zvijezde poput Heidi Klum, sestara Jenner, Paris Hilton, Anye Taylor-Joy, Johnnyja Deppa, Brigitte Macron, Hellen Mirren, Care Delevigne i mnogih drugih.