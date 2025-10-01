Opaki dečki pokazali pred Anušićem zašto se s njima ne treba igrati
Međunarodna vojna vježba Sava Star 25 provodi se od 18. rujna do 5. listopada 2025. na vojnom poligonu “Gašinci”. Na vježbi sudjeluje 120 pripadnika Oružanih snaga RH i 80 pripadnika Oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.
Na završnom prikazu međunarodne vojne vježbe bili su, uz ministra obrane Ivana Anušića, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid i veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Javed Patel.
Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da sudjelovanjem u međunarodnoj vojnoj vježbi Sava Star oružane snage Ujedinjenog kraljevstva i Republike Hrvatske pokazuju svoja znanja i sposobnosti.
„Želim naglasiti kako Hrvatska, posebno Ministarstvo obrane, želi ojačati i osnažiti veze i suradnju s Ujedinjenim Kraljevstvom. U situaciji u kojoj se nalazimo svi, cijeli svijet, Ujedinjeno Kraljevstvo jasno daje potporu hrvatskoj politici, a Hrvatska daje potporu politici Ujedinjenog Kraljevstva“, rekao je ministar Anušić.
Zaključno, ministar Anušić rekao je kako je u razgovorima s veleposlanikom Javedom Patelom uskladio potrebu za osnaživanje komunikacije, projekata i suradnje oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske.
Načelnik Glavnog stožera general-pukovnik Tihomir Kundid objasnio je kako su u ovoj zajedničkoj vježbi hrvatske i britanske oružane snage formirale zajedničku multinacionalnu postrojbu razine bojne s multinacionalnim zapovjedništvom. „Ova vježba pokazala je jedinstveno djelovanje hrvatskih i britanskih oružanih snaga. Takvim vježbama cilj je ujednačiti procedure kako bi snage mogle provoditi zajednička manevarska djelovanja“, rekao je general Kundid.
Veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Javed Patel izrazio je zadovoljstvo viđenim te poručio: „Jačanje partnerstva između Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske u području obrane jedan je od mojih ključnih prioriteta. Ova vježba važan je dio suradnje i smatram kako su takve vježbe, s obzirom na izazovnu sigurnosnu situaciju, iznimno značajne i za pravovremenu reakciju na moguće prijetnje.“
Britanski vojni izaslanik u Hrvatskoj Andrew Higgs izrazio je zadovoljstvo suradnjom britanskih i hrvatskih oružanih snaga pokazanoj na međunarodnoj vojnoj vježbi Sava Star.
O proizvodnji dronova
Anušić je rekao da je Hrvatska spremna godišnje proizvesti više milijuna FPV dronova odnosno onoliko koliko je potrebno, a najavio je i da će uskoro biti potpisan ugovor o antidronskoj zaštiti domaće kritične infrastrukture.
Odgovarajući na pitanja novinara nakon međunarodne vojne vježbe na vojnom poligonu Gašinci o situaciji s proizvodnjom dronova u Hrvatskoj, Anušić je podsjetio da se Hrvatska "stavila na raspolaganje kao vodeća nacija unutar NATO saveza za proizvodnju FPV dronova, malih borbenih dronova koje se često može vidjeti u izvješćima s ratišta u Ukrajini”.
Ističe kako ih u ovom trenutku Hrvatska proizvodi oko 200.000 komada te da su oni u upotrebi u oružnim snagama Hrvatske, Bugarske, SAD-a, Francuske i Saudijske Arabije, a bit će, "kako situacija ide, u oružanim snagama i mnogih drugih zemalja”.
"Spremni smo proizvoditi to jest tvrtke su spremne proizvoditi i više od trenutne količine. Govorimo o mogućnosti vrlo brzog podizanja proizvodnje na pola milijuna ili više od pola milijun tih dronova godišnje”, naveo je hrvatski ministar obrane.
Dodao je i da će, ako taj projekt u potpunosti zaživi i bude li realiziran "onako kako smo zamislili", biti riječ o nekoliko milijuna dronova godišnje, "ili onoliko koliko bude potrebito”.
Dron u potpunosti proizvod hrvatskog znanja i vještina
Naglasio je da je dron, svi njegovi dijelovi, u potpunosti proizvod hrvatskog znanja i vještina. "Sto posto hrvatski proizvod koji je vrlo učinkovit, izuzetno kvalitetan, dobar i tražen od strane naših saveza”, rekao je ministar Anušić.
Novinari su ga pitali i razvija li Hrvatska i sustav obrane od dronova, a Anušić je najavio da će vrlo brzo biti potpisan sporazum "s jednom domaćom i jednom stranom tvrtkom o nabavi i razvoju antidronske zaštite naše kritične infrastrukture, koja će vrlo brzo biti implementirana i u NATO kritičnu infrastrukturu i služiti kao štit od eventualnih napada drona”.
Upitan o podizanju optužnice protiv protiv saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabre, kojega tužiteljstvo tereti za povredu prava djeteta i nezakonito oružje, Anušić je kratko rekao da neće komentirati odluke pravosuđa koje, dodao je, radi svoj posao "i sve je na pravosuđu i onima koji trebaju sudjelovati u tome procesu”.