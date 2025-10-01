Slavna sportašica napravila zaokret: 'U 24 sata sam više zaradila na OnlyFansu nego u čitavoj karijeri'

Paige VanZant ime je koje nadilazi granice borilačkog sporta. Američka sportašica, poduzetnica i medijska ličnost, izgradila je karijeru koja se proteže od oktogona Ultimate Fighting Championshipa (UFC) do plesnog podija showa "Ples sa zvijezdama", od brutalnih borbi bez rukavica do multimilijunskog carstva na internetu. Njezina priča nije samo priča o pobjedama i porazima, već o nevjerojatnoj sposobnosti prilagodbe, poslovnoj oštroumnosti i odlučnosti da sama ispiše vlastita pravila u svijetu koji sportaše često pokušava svesti na jednu dimenziju.

Na OnlyFansu mogu biti 100% svoja – opasna, zavodljiva i neodoljiva. Rekla bih da sam u samo 24 sata na OnlyFansu zaradila više nego u cijeloj svojoj borilačkoj karijeri zajedno. OnlyFans je definitivno moj najveći izvor prihoda. Bila sam nervozna zbog stigme, ali sada… teško je odustati. Paige VanZant.

"Ljudi me ne prate samo zbog borbi. Vole me gledati jer sam i borbena i seksi", kazat će Paige VanZant.

Od plesnog podija do borilačkog kaveza

Rođena kao Paige Sletten 26. ožujka 1994. u Oregonu, svoj je život započela daleko od reflektora borilačkih arena. Njezini roditelji posjedovali su plesni studio, pa je Paige više od 13 godina provela usavršavajući pokrete u baletu, jazzu i hip-hopu. Ipak, iza kulisa plesne dvorane odvijala se teška osobna borba. U srednjoj školi postala je žrtvom vršnjačkog nasilja i seksualnog napada, a grupica djevojaka neprestano ju je zlostavljala, izrugujući se njezinom prezimenu Sletten i pretvarajući ga u pogrdni nadimak "Slutton".

To bolno iskustvo natjeralo ju je da zakonski promijeni prezime u VanZant – prezime koje je odabrala jer joj se svidio zvuk. No, još važnije, probudilo je u njoj želju da nauči kako se obraniti. Sudbina je htjela da, nakon preseljenja obitelji u Nevadu, u potrazi za novim plesnim studijem, slučajno naiđe na dvoranu legendarnog UFC veterana Kena Shamrocka. Tamo je otkrila svijet boksa i mješovitih borilačkih vještina (MMA), a plesni podij zamijenila je kavezom. S 18 godina pobijedila je u svojoj prvoj amaterskoj borbi, a nedugo zatim zakoračila je u profesionalne vode.

Njezin rani uspjeh u UFC-u, potaknut borilačkim vještinama i zapanjujućom ljepotom, brzo ju je izbacio u središte pozornosti. Njezine borbe bile su s nestrpljenjem iščekivane, generirajući značajan broj gledatelja putem PPV-a i privlačeći veliku bazu obožavatelja.

"Oduvijek sam znala da želim biti prvakinja", izjavila je VanZant u svom posljednjem, nedavnom intervjuu i dodala - "ali sam također znala da moram izgraditi brend, povezati se s obožavateljima na osobnoj razini", prenosi američki portal Pacificacasa.com.

Uspon u UFC-u: 'It' faktor i teški porazi

Nakon što je ostvarila tri pobjede u prve četiri profesionalne borbe, VanZant je 2013. godine potpisala ugovor s UFC-om, vodećom svjetskom MMA promocijom. Njezin debi u studenom 2014. bio je spektakularan – pobijedila je Kailin Curran tehničkim nokautom u trećoj rundi i zaradila bonus za "Borbu večeri". Njezina kombinacija atraktivnog izgleda, karizme i agresivnog, beskompromisnog stila borbe brzo ju je pretvorila u jednu od najvećih zvijezda promocije.

"U oktogonu sam ratnica, ali izvan njega volim biti fatalna žena", kazala je svojedobno Paige VanZant.

Ubrzo je potpisala unosan sponzorski ugovor s Reebokom, što je izazvalo kontroverze jer su neki smatrali da ga je dobila zbog izgleda, a ne zbog postignuća u kavezu. Predsjednik UFC-a Dana White odbacio je te kritike, izjavivši da Paige posjeduje onaj nedefinirani "it" faktor i osobnost koja privlači publiku.

Njezina karijera u UFC-u bila je obilježena usponima i padovima. Ostvarila je impresivne pobjede, poput one nokautom letećim udarcem nogom protiv Bec Rawlings, za koji je nagrađena bonusom za "Izvedbu večeri". Međutim, doživjela je i teške poraze od elitnih borkinja poput Rose Namajunas, Michelle Waterson i Amande Ribas. Niz teških ozljeda, uključujući višestruke prijelome ruke, dodatno je usporio njezin put prema vrhu. Nakon poraza od Ribas 2020. godine, završila je svoj put u UFC-u s omjerom od pet pobjeda i četiri poraza.

Ples, kuhanje i hrvanje

Dok su je ozljede udaljavale od borbi, Paige VanZant nije mirovala. Svoju je popularnost iskoristila za proboj u svijet zabave. Godine 2016. sudjelovala je u 22. sezoni američkog showa "Ples sa zvijezdama" gdje je s partnerom Markom Ballasom oduševila publiku i suce, stigavši sve do finala i osvojivši drugo mjesto.

Svestranost je pokazala i u kuhinji, pobijedivši u epizodi popularnog kulinarskog natjecanja "Chopped" na Food Networku. Njezina glad za novim izazovima odvela ju je i u svijet profesionalnog hrvanja, gdje je imala nekoliko zapaženih nastupa za promociju All Elite Wrestling (AEW). Ovi izleti izvan borilačkog sporta dokazali su da je njezina privlačnost daleko šira od MMA publike i postavili su temelje za njezinu buduću karijeru kao brenda.

Novi horizonti i multimilijunski ugovori

Nakon odlaska iz UFC-a, VanZant je postala jedan od najtraženijih slobodnih agenata u svijetu borilačkih sportova. Iako su mnogi očekivali njezin prelazak u konkurentske MMA promocije poput Bellatora, ona je šokirala javnost potpisavši ugovor s Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) – promocijom koja organizira borbe golim šakama. Prema izvješćima, radilo se o ugovoru vrijednom više od milijun dolara za četiri borbe, što je bilo i do deset puta više od njezine zarade u UFC-u.

Iako u BKFC-u nije ostvarila pobjedu, izgubivši obje borbe odlukom sudaca, njezin je angažman bio ogroman uspjeh za promociju. Predsjednik BKFC-a, Dave Feldman, izjavio je da je VanZant bila ključna za rast popularnosti promocije jer je privukla pažnju svjetskih medija.

Paralelno s tim, VanZant je napravila potez koji će u potpunosti redefinirati njezinu karijeru i financijski status. Pokrenula je profil na platformi OnlyFans, gdje nudi ekskluzivni sadržaj svojim pretplatnicima. U jednom intervjuu otkrila je šokantan podatak – u samo 24 sata na OnlyFansu zaradila je više novca nego u cijeloj svojoj borilačkoj karijeri. Ovaj potez pretvorio ju je iz sportašice u digitalnu poduzetnicu i pokazao njezino izvanredno razumijevanje moći osobnog brenda u digitalnom dobu.

"Na OnlyFansu mogu biti 100% svoja – opasna, zavodljiva i neodoljiva. Rekla bih da sam u samo 24 sata na OnlyFansu zaradila više nego u cijeloj svojoj borilačkoj karijeri zajedno. OnlyFans je definitivno moj najveći izvor prihoda. Bila sam nervozna zbog stigme, ali sada… teško je odustati.", izjavila je Paige VanZant, prenosi njezinu izjavu strani portali.

Šamaranje, boks i budućnost

Čini se da za Paige VanZant ne postoje granice. Svoju sportsku svestranost nastavila je dokazivati natječući se u nizu različitih disciplina. Debitirala je u profesionalnom boksu za promociju Misfits Boxing, odradivši neriješen meč protiv Elle Brooke. Zatim je ponovno udružila snage s Danom Whiteom, ali ovoga puta u njegovoj kontroverznoj Power Slap ligi, gdje se natjecatelji šamaraju. Iako je najavila povratak u MMA, njezina priča pokazuje da je uvijek spremna za neočekivane poteze.

Udana je za profesionalnog MMA borca Austina Vanderforda, s kojim dijeli strast prema sportu, ali i prema izgradnji zajedničkog života izvan reflektora.

Paige VanZant je puno više od borkinje. Ona je simbol moderne sportašice koja je preuzela kontrolu nad svojom karijerom, imidžom i financijskom budućnošću. Njezin put, ispunjen teškim udarcima unutar i izvan kaveza, priča je o otpornosti, inteligenciji i hrabrosti da se bude autentičan. Bilo da se bori, pleše, kuha ili gradi poslovno carstvo, Paige VanZant dokazuje da je najveća pobjeda – pobjeda pod vlastitim uvjetima.

