Frajere 80-ih bacala na koljena, zvali je 'The Body': Sve je bilo dobro, a onda ju je napala opaka bolest

Elle Macpherson (61) bivša je australska manekenka, glumica i poduzetnica koja je stekla globalnu slavu tijekom 1980-ih i 1990-ih. Svojom nevjerojatnom ljepotom, visinom od 1,80 metara i prepoznatljivim izgledom postala je jedno od najpoznatijih lica u modnoj industriji. Karijeru započela je u ranim dvadesetima, a poznata je postala zahvaljujući ugovoru sa Sports Illustrated magazinom gdje se pojavila na naslovnici čak pet puta. S vremenom je stekla nadimak "The Body" (Tijelo) koji je stekla zahvaljujući svom vitkom tijelu.

Osim manekenstva, Elle je okušala sreću i u glumačkim vodama, s ulogama u filmovima poput Batman & Robin (1997) i The Mirror Has Two Faces (1996) gdje je glumila uz Barbru Streisand. Iako njezina filmska karijera nije postigla jednak uspjeh kao manekenska, Elle je uspjela zadržati status ikone ljepote i stila. Ovako se mijenjala kroz godine.