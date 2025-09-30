Holivudska glumica hrvatskih korijena kao da ne stari: Proslavila ju uloga u legendarnoj seriji

Jenna Elfman (54), rođena kao Jennifer Butala 30. rujna 1971. u Los Angelesu, američka je glumica koja je postala prepoznatljivo ime zahvaljujući kombinaciji talenta za komediju i dramskih sposobnosti. Najpoznatija je po ulozi Dharme Finkelstein u ABC-ovoj seriji "Dharma & Greg" (1997.–2002.), za koju je osvojila Zlatni globus i bila nominirana za tri Emmyja. Zanimljivo je da s očeve strane vuče hrvatske korijene jer je upravo on dijete hrvatskih imigranata.