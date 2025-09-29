Legenda uz suprugu: Iznenadit ćete se tko je od poznatih odao počast Nikoli Piliću

Komemoracija za legendarnog hrvatskog tenisača i trenera Nikolu Pilića, koji je preminuo prošlog ponedjeljka u 87. godini života, održana je u zagrebačkom hotelu Sheraton pred brojnim uzvanicima iz sportskog, kulturnog i javnog života. Pilić, jedan od najznačajnijih ljudi u povijesti hrvatskog i svjetskog tenisa, iza sebe je ostavio neizbrisiv trag, i kao igrač koji je osvajao turnire i nastupao u finalima Grand Slamova, i kao trener te mentor brojnih generacija.

Na komemoraciji su se okupili njegovi bivši učenici i prijatelji: Ivan Ljubičić, Mario Ančić, Ivan Dodig, kao i nekadašnji ministar financija Zdravko Marić. Posebno emotivan trenutak bio je dolazak Pilićeve udovice Mije Adamović, kojoj su okupljeni izrazili sućut i poštovanje. Prisustvovao je i Boris Becker, nekadašnji svjetski broj jedan i višestruki Grand Slam prvak, koji je podsjetio na ključnu ulogu koju je Pilić imao u njegovom usponu prema vrhu svjetskog tenisa.

Osim sportaša, komemoraciji su nazočili i predstavnici kulturne scene, među njima glumac Rade Šerbedžija, koji je u dirljivom obraćanju istaknuo koliko je Pilić svojim stavom i karizmom nadahnjivao i izvan sportskih terena.