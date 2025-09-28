Teniske legende oprostile se od Nikole Pilića: Pogledajte što su mu poručili

Nikola Pilić, velikan hrvatskog i svjetskog tenisa, ispraćen je ove subote na posljednji počinak na opatijskom groblju.

Preminuo je prije nekoliko dana u 87. godini, a pogreb je održan u krugu obitelji, prijatelja i tenisača koje je stvarao i bio više od mentora. Prisutni su bili Ivan Ljubičić i Mario Ančić, a došao je i Novak Đoković, piše portal Poduckun.

"Postoji dobra izreka za prave legende, što Nikola jest, 'ne plači jer je gotovo, smiješi se jer se dogodilo'. Za nas to znači da smo sretni jer je dotakao naše živote, odvojio vrijeme za nas i pomogao nam postati ono što jesmo danas", rekao je Ančić.

"Mi smo u biti njegovi učenici, njegovi sljedbenici, njegovo nasljeđe. Kao što smo maloprije pričali, on će živjeti zauvijek. Dok god smo mi živi, mi ćemo slaviti njegovo ime i sve što je on napravio za tenis... Tako da hvala ti, Niko i uzdravlje...", rekao je Đoković.

