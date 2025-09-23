ODLAZAK VELIKANA /

Goran se oprostio od Šjor Nike: 'Smijali smo se i plakali, malo i svađali'

Goran se oprostio od Šjor Nike: 'Smijali smo se i plakali, malo i svađali'
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Goran Ivanišević jedan je od tenisača koji su surađivali s Nikom Pilićem

23.9.2025.
12:47
Sportski.net
Zeljko Lukunic/pixsell
Nikola Pilić, apsolutna teniska legenda, napustila nas je u 87. godini života. Šjor Niko ostavio je neizbrisiv trag na hrvatski, ali i svjetski tenis. 

Njegovi učenici se opraštaju od svoga velikog učitelja, a putem Instagrama se javio i Goran Ivanišević koji je u objavi napisao: "Hvala vam za sve, šjor Niko. Prošli smo puno toga skupa, smijali se i plakali skupa, malo i svađali, ali znam da bez vas nikad ne bih napravio stvari koje sam napravio".

 

 

 

 

Goran Ivanišević jedan je od tenisača koji su surađivali s Nikom Pilićem, tu je i Novak Đoković koji ga je nazivao svojim teniskim ocem, a Goran je s Pilićem i Hrvatskom osvojio Davis Cup 2005. godine. 

Nikola PilićGoran Ivanišević
Goran se oprostio od Šjor Nike: 'Smijali smo se i plakali, malo i svađali'