Ovako je Đoković govorio o svom teniskom ocu Piliću: 'Ujedinio je dvije bratske nacije'

Tužan dan je za hrvatski, ali i svjetski tenis. U 87. godini života nas je napustio Nikola Pilić, teniski bard kojeg Novak Đoković smatra svojim teniskim ocem jer ga je trenirao već s 12 godina.

Pilić je osovjio Davis Cup s hrvatskom reprezentacijom 2005. godine, a pet godina kasnije je kao savjetnik to napravio s reprezentacijom Srbije. Novak je tada izjavio: "On je ujedinio Srbe i Hrvate i s te dve reprezentacije osvojio Davis Cup.“ O Piliću je Đoković pričao i nakon premijere filma Nikola Pilić.

„Za mene je poseban osjećaj ovo večeras. Gledati film uz koji su evocirane neke uspomene iz mog djetinjstva. I naravno slavi veliku karijeru Nikija koji je u mom životu odigrao jako značajnu ulogu. Zahvaljujući mojim roditeljima otišao sam u akademiju Nikija Pilića s 12, 13 godina u vrlo izazovnim vremenima i to je najbolja moguća odluka koju su donijeli.

Prihvatio me je kao sina i u suradnji s mojim roditeljima rodila se ovakva karijera. Puno dugujem ovom čovjeku, hvala Niki za sve. Hvala ti i što si toliko toga lijepog napravio za tenis i za Srbiju kojoj si donio jedini Davis Cup. Ujedinio si dvije nacije koje su bratske nacije, ali koje su prošle teške trenutke“, rekao je tom prilikom najbolji tenisač svih vremena.

