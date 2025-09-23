Tko je bio Nikola Pilić? Vizionar koji je promijenio tenis i stvorio šampione

Nikola "Niki" Pilić, rođen u Splitu 27. kolovoza 1939., jedna je od najutjecajnijih figura u povijesti tenisa. Njegova ostavština nije samo zbroj titula, već priča o igraču koji se usudio promijeniti sustav, vizionaru koji je stvarao prvake i treneru s jedinstvenim postignućem u svijetu sporta.

Igračka karijera: Od Firula do svjetskog vrha

Pilićev teniski put počeo je gotovo slučajno, kada je kao 13-godišnjak na splitskim Firulama mijenjao svoj bicikl za teniski reket. Ta je razmjena odredila njegovu sudbinu. Uskoro je postao jedan od vodećih svjetskih igrača, dosegnuvši 6. mjesto na svjetskoj ljestvici 1968. godine.

Bio je član legendarne skupine "Handsome Eight" ("Zgodna osmorica"), pionira koji su potpisali za profesionalni World Championship Tennis (WCT) tour, preteču današnjeg ATP Toura. Njegovi najveći uspjesi uključuju polufinale Wimbledona 1967. i finale Roland Garrosa 1973., dok je u parovima trijumfirao na US Openu 1970. s Francuzom Pierreom Barthèsom.

Bojkot Wimbledona: Događaj koji je redefinirao tenis

Godina 1973. ključna je za Pilićevu karijeru, ali i za moderni tenis. Nakon što ga je Teniski savez Jugoslavije suspendirao zbog navodnog odbijanja nastupa u Davis Cupu, Piliću je zabranjen nastup na Wimbledonu. U znak solidarnosti, čak 81 profesionalni igrač, uključujući 13 od 16 nositelja, bojkotirao je najprestižniji svjetski turnir. Taj je presedan ojačao poziciju igrača i Udruge teniskih profesionalaca (ATP), zauvijek promijenivši odnose snaga u sportu.

Trenerski genij i "Gospodin Davis Cup"

Nakon igračke karijere, Pilićeva strast i znanje prelili su se u trenerski rad. U blizini Münchena osnovao je tenisku akademiju koja je postala rasadnik talenata. Kroz nju su prošli velikani poput Borisa Beckera, Gorana Ivaniševića, Michaela Sticha te Novak Đoković kao dječak. Njegova predanost bila je legendarna; i u kasnijim godinama svakodnevno je bio na terenu, prenoseći znanje s istim žarom.

Pilić je ostao upisan u povijest kao jedini kapetan koji je osvojio Davis Cup s tri različite nacije. S Njemačkom je slavio 1988., 1989. i 1993., s rodnom Hrvatskom 2005., a kao savjetnik vodio je Srbiju do titule 2010. godine.

Njegov utjecaj na tenis je nemjerljiv. Od revolucionarnog igrača do trenera koji je prepoznavao i brusio šampione, Nikola Pilić ostaje simbol beskompromisne borbe, vizije i neizmjerne ljubavi prema tenisu, sportu koji je zauvijek zadužio.

