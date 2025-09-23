Tuga u hrvatskom tenisu: U 87. godini preminuo Nikola Pilić

U 87. godini života u Rijeci je preminuo Nikola Pilić, velikan hrvatskog i svjetskog tenisa te izbornik koji je 2005. odveo Hrvatsku do povijesnog naslova u Davis Cupu.

Posebno će ostati upamćen po jedinstvenom uspjehu, bio je prvi trener u povijesti koji je tri različite reprezentacije vodio do svjetskog trona. S Hrvatskom je osvojio naslov, a isto je prije učinio tri puta sa Zapadnom Njemačkom te jednom sa Srbijom.

Njegov doprinos tenisu nadilazio je rezultate. Smatra ga se jednim od pionira modernog profesionalnog tenisa jer je bio među onima koji su udarili temelje ATP-a i time otvorili novu eru u razvoju ovog sporta.

Kroz svoju bogatu trenersku karijeru radio je s brojnim vrhunskim igračima, a osobito se pamti njegova uloga u formativnim godinama Novaka Đokovića, kojem je pomogao na početku puta prema svjetskom vrhu.

Smrću Nikole Pilića tenis je izgubio jednog od svojih najvećih vizionara i stvaratelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Prognoze trenera Pilića: 'Mogu samo čestitati igračima i izborniku'