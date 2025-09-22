Prava drama na zadnjem danu Laver Cupa: Alcaraz digao Europu iz mrtvih, ali Svijet ipak odnio pobjedu

Momčad Svijeta pobjednik je ovogodišnjeg, osmog izdanja teniskog Laver Cupa održanog u San Franciscu zahvaljujući 15-9 pobjedi protiv Europe.

Pobjedu Svijetu osigurao je Amerikanac Taylor Fritz koji je u zadnjem dvoboju svladao Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-3, 7-6 (4).

U posljednji dan susreta Svijet je ušao s prednosti od 9-3, samo da bi Španjolac Carlos Alcaraz i Norvežanin Casper Ruud u susretu parova svladali Amerikance Reillyja Opelku i Alexa Michelsena sa 7-6 (4), 6-1 za smanjenje na 9-6. Potom je Australac Alex De Minaur nadigrao Čeha Jakuba Menšika sa 6-3, 6-4 čime je odveo svijeta na prednost od 12-6 i na prag konačnog uspjeha.

Ipak, Alcaraz je vratio Europu u igru uvjerljivom pobjedom protiv Argentinca Francisca Cerundola od 6-2, 6-1, pa je o ukpnom pobjednku ipak odlučivao zadnji meč u kojem je Fritz bio bolji od Zvereva.

Foto: Profimedia

Ovo je treća pobjeda Svijeta u Laver Cupu, a sve tri su stigle od 2022. godine naovamo. Europa je dominirala u prva četiri izdanja ovog natjecanja pokrenutog 2017. godine, ali sada je njezina prednost u omjeru pobjeda smanjena na 5-3.

