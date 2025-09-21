Debakl Europe na drugom danu Laver Cupa: Svijet im nije prepustio ni set

Na osmom teniskom Laver Cupu u San Franciscu, europska momčad prokockala je rano vodstvo nakon drugog dana tradicionalnog obračuna Europe i Svijeta, koji sada vodi s uvjerljivih 9-3.

Nakon prvog dana, Europa je vodila 3-1, no subotnji nastavak donio je veliki preokret, iako su igrali najbolji europski predstavnici koji nisu uzeli ni set.

Prvi je pao Nijemac Alexander Zverev, kojeg je osmi igrač svijeta Alex de Minaur pobijedio 6-1, 6.4. Zbog sustava natjecanja, koji dodjeljuje jedan bod za pobjedu prvog dana, dva boda drugog dana, a tri boda posljednjeg, rezultat je već bio izjednačen na 3-3.

Sve novosti s Laver Cupa pratite na portalu Net.hr.

Zatim je uslijedio još jedan europski poraz, kada je izgubio i svjetski broj jedan Alcaraz. Morao je priznati pobjedu Tayloru Fritzu s 3-6, 2-6, a potom je Holger Rune izgubio je od Argentinca Francisca Cerundola s 3-6, 6-7 (5). U posljednjem meču dana, Rune i Norvežanin Casper Ruud također su izgubili u parovima, De Minaur i Alex Michelsen bili su bolji sa 6-3, 6-4.

Roger Federer, Steph Curry and all Laver Cup players. #LaverCup pic.twitter.com/nshTVee24E — tosshy (@tosshy_____) September 21, 2025

Takav ishod znači da će europska momčad morati pobijediti u sva četiri meča posljednjeg dana kako bi napravila preokret i pobijedila. Svjetskoj momčadi bit će dovoljne dvije pobjede, jer se svakoj momčadi dodjeljuju tri boda posljednjeg dana, a pobjeđuje prva momčad koja dođe do 13 bodova.

Europa je pobijedila u pet od ukupno sedam mečeva u natjecanju, koje je započelo 2017.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubičić nakon prvog derbija na Poljudu birao ljepši pogodak: Bakrar ili Hoxha?