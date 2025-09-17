Talijanski reper šokirao naciju: Je li moguće s kim je usporedio Sinnera?

Poznati talijanski glazbenik i reper Fedez objavio je ulomke iz teksta pjesme koja bi trebala biti objavljena za tri dana, a u njoj 35-godišnji Milanežanin kritizira južnotirolsku tenisku zvijezdu Jannika Sinnera zbog njegovog 'Hitlerovog naglaska'.

'Talijani imaju novog idola, zove se Jannik Sinner - čistokrvni Talijan s naglaskom Adolfa Hitlera', stoji u provokativnom tekstu.

Južnotirolska narodna stranka odmah je oštro kritizirala repera, navodeći da Fedez 'jednom rečenicom vrijeđa Južnotirolce, Talijane, Austrijance i Nijemce'.

"Fedezova izjava izraz je rijetke gluposti i uvreda za cijelu njemačku manjinu u Italiji. Kako bi privukao pozornost za svoje nadolazeće koncerte, oživljava uvrede iz stražnjih prostorija najgorih barova. Očito ne bi trebao postojati talijanski građanin – a kamoli vrhunski sportaš – koji se pridržava njemačkog jezika i kulture. To još jednom pokazuje da je raznolikost uvijek problem za jednostavne umove", stoji u izjavi stranke.

Sam Sinner, inače prvi tenisač svijeta, nije odgovorio na pjevačeve napade. Pjesma ne napada samo verbalno Sinnera, već i talijansku oporbenu čelnicu Elly Schlein te nedavno kanoniziranog Carla Acutisa.

Glazbenik, čije je pravo ime Federico Leonardo Lucia, dugo je poznat po svojim provokacijama. Prošle godine prekinuo je s poznatom modnom influencericom Chiarom Ferragni, s kojom ima dvoje djece, a njih dvoje su nekoliko godina činili popularan slavni par s gotovo 30 milijuna pratitelja na Instagramu.

