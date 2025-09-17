Jedna od najboljih tenisačica svijeta izazvala buru na internetu: Sve zbog komentara o žabama

Američka tenisačica Taylor Townsend, trenutno prva na svijetu u konkurenciji parova, ponovno je uzburkala teniske krugove. Ovoga puta, povod nije bila igra na terenu, već snimke koje je objavila na Instagramu, a koje su izazvale lavinu negativnih reakcija na društvenim mrežama.

Nije joj se svidjelo jedno jelo

Townsend se s američkom reprezentacijom nalazi u kineskom Shenzhenu gdje nastupa na Billie Jean King Cupu. Na službenoj večeri organiziranoj povodom natjecanja, prikazani su tradicionalni kineski specijaliteti poput morskog krastavca, žkelve i bikove žabe. Tenisačica je, očito neugodno iznenađena, objavila niz Instagram storyja u kojima je izrazila gađenje prema ponuđenim jelima.

'Što je ovo, pobogu?' komentirala je dok je snimala morski krastavac, a uz snimku je dodala: "Ovo je najluđa stvar koju sam ikada vidjela... i ljudi ovo stvarno jedu."

Taylor Townsend on the dinner buffet she saw in China:



“I’m honestly just so shocked at what I saw in the dinner buffet. As I go back and I look… these people are literally killing frogs… bullfrogs. Aren’t those poisonous? Aren’t those the ones that give you warts and boils… pic.twitter.com/IQHDp49yrZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 16, 2025

U kasnijim objavama otišla je i korak dalje: 'Ljudi doslovno ubijaju ovu vrstu žabe. Zar nisu one otrovne? Zar ne izazivaju bradavice i slično? Sve to kuhano s ljutim papričicama i lukom... I onda to postane jelo? Dajem ovome čvrstu dvojku.'

Društvene mreže eksplodirale

Reakcije nisu izostale. Korisnici društvenih mreža osudili su njezine komentare, nazivajući ih 'ignorantskima', "nepoštovanjem prema drugoj kulturi" i "neprimjerenim ponašanjem osobe koja putuje svijetom i ima privilegiju upoznavati različite običaje".

"Ne mora ti se sviđati, ali izrugivati se nečijoj kulturi je nedopustivo", "Ovakvo ponašanje nije hrabrost, to je puko neznanje" i "Kad misliš da netko ne može pasti niže...", samo su neki od komentara na X-u.

Nakon što je video postao viralan, Townsend se javno ispričala putem Instagrama:

'Ispričavam se od srca. Svjesna sam koliko sam privilegirana kao profesionalna sportašica što mogu putovati svijetom i upoznavati različite kulture. Volim ono čime se bavim i želim biti bolja osoba. Moje riječi nisu bile odraz onoga kako se stvarno osjećam i želim naučiti iz ovoga.'

"There's no excuse...I will be better."



Taylor Townsend has posted an apology video to her IG stories after facing backlash for earlier comments on Chinese cuisine pic.twitter.com/7uReGdgpqk — Christian's Court (@christianscourt) September 16, 2025

Ironično, ova afera dolazi manje od mjesec dana nakon incidenta na US Openu kada se u centru skandala našla njezina protivnica Jelena Ostapenko, koja je nakon poraza u izravnom prijenosu izjavila kako Townsend "nema ni klase ni obrazovanja". Tada su mnogi branili Amerikanku, smatrajući izjavu Latvijke rasističkom.

Townsend je tada ostala smirena i nije težila drami, ali njezine nedavne objave u Kini ipak su bacile novo svjetlo na njezin odnos prema drugima.

