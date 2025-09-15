Drama u Americi: Reprezentativka kolabirala na terenu, sudac prekinuo utkamicu

Utakmica američke NWSL lige između Seattle Reigna i Racing Louisvillea prekinuta je u nedjelju nakon što je veznjakinja i američka reprezentativka Savannah DeMelo doživjela ozbiljnu zdravstvenu krizu.

Što se dogodilo?

Incident se dogodio u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. DeMelo se najprije spustila na travnjak u sjedeći položaj, a dok su joj suigračice pokušavale pomoći, izgubila je svijest i srušila se. Liječničke službe odmah su reagirale, a igračica je nakon nekoliko minuta ukazane pomoći prevezena u bolnicu.

Klub iz Louisvilla potvrdio je kako je 27-godišnjakinja 'stabilno i pri svijesti', dok je NWSL objavila kako je zdravlje igračica uvijek na prvom mjestu te da će preostali dio susreta biti odigran naknadno.

Boluje od Gravesove bolesi i hipertireoze

Za američku reprezentativku ovo nije bio prvi zdravstveni incident. Još u ožujku, tijekom utakmice protiv Bay FC-a, žalila se na vrtoglavicu i bol u prsima te je morala napustiti igru. U svibnju je potom javno otkrila da boluje od Gravesove bolesti i hipertireoze, stanja koje uzrokuje ubrzani rad štitnjače i može izazvati lupanje srca, kratak dah i kronični umor.

Unatoč dijagnozi, DeMelo je u posljednje dvije sezone bila jedan od nositelja igre Racing Louisvillea. Bila je četvrti pick na draftu 2022., a već je upisala sedam nastupa za reprezentaciju SAD-a, gdje ju je stručni stožer isticao kao veliku perspektivu.

I dalje vjerujem da mogu igrati na visokoj razini. Moja igra se temelji na driblingu, prodorima i kreiranju prilika i to je i dalje ono što donosim na teren, izjavila je u razgovoru za ESPN početkom godine.

Nakon dramatičnih scena u Seattleu, poruke podrške stigle su sa svih strana. Seattle Reign objavio je: „Šaljemo svu ljubav Savanni DeMelo i Racing Louisvilleu. Stojimo uz vas u ovim trenucima.“

Preostaje pričekati dodatne liječničke pretrage, no najvažnije je da je DeMelo nakon svega stabilna i okružena obitelji.

Pogledajte video: Donna Diana Prćić na Šalati igra tenis