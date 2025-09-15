Lažna vijest uzdrmala Francusku: Legenda Barcelone prekinula šutnju nakon šokantne glasine

Francuskom se početkom tjedna proširila jeziva glasina kada su brojni profili na društvenoj mreži X objavili su kako je bivši branič Barcelone i francuske reprezentacije Eric Abidal preminuo nakon komplikacija poveznih s transplantacijom jetre. Vijest je izazvala šok među navijačima, a mnogi su je, zbog Abidalove dobro poznate borbe s bolešću, u prvi trenutak i povjerovali.

Nekadašnji prvak Europe i osvajač Lige prvaka s Barcelonom vrlo brzo je odlučio reagirati i osobno demantirati dezinformacije. Na svom Instagram profilu objavio je poruku:

'Neke glasine nikada ne bi smjele postojati. Ovdje sam, sa svojom obitelji, i sve je u redu. Da bude jasno – dobro sam, živ sam i zdrav. Hvala svima na podršci i porukama.

Oglasila se i supruga

Kratko se oglasila i njegova supruga Hayet, koja je potvrdila da je riječ o “potpunim lažnim vijestima” te dodala da je Eric kod kuće sa svojom obitelji, prenosi francuski RMC Sport.

Lažna priča posebno je pogodila javnost jer je Abidal već imao jednu od najtežih zdravstvenih borbi u svijetu sporta. Još 2011. godine, u jeku karijere, dijagnosticiran mu je tumor na jetri. Nakon operacije morao je na transplantaciju, donor je bio njegov rođak, a povratak na teren 2013. godine, kada je ponovno zaigrao za Barcelonu, urezan je u sjećanja navijača diljem svijeta.

Imao je odličnu nogometnu karijeru

U dresu katalonskog diva proveo je šest godina, osvojio četiri naslova prvaka Španjolske i dvije Lige prvaka te postao simbol upornosti i borbenosti. Nakon Barcelone kratko je nastupao za Monaco i Olympiakos, a karijeru je završio 2014. godine. Za francusku reprezentaciju odigrao je 67 utakmica i bio član momčadi koja je igrala finale Svjetskog prvenstva 2006. u Njemačkoj.

Abidal danas živi povučenije, ali i dalje uživa veliko poštovanje u svijetu nogometa. Njegov brzi i odlučni demanti pokazao je koliko su opasne dezinformacije na društvenim mrežama, ali i koliko snažno sportaši i dalje mogu utjecati kada progovore.

'Dobro sam, živ i zdrav. Fokusirajmo se na ono što je zaista važno', poručio je Abidal na kraju.

