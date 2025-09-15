Hrvatski vratar otkrio tajnu: Kako je pročitao Messija i obranio 'panenku'?

Charlotte je u MLS-u svladao Inter Miami s uvjerljivih 3:0, a junak večeri bio je hrvatski vratar Kristijan Kahlina. Iako je mladi Izraelac Idan Toklomati Jorno zabio hat-trick, sve je zasjenio trenutak iz 32. minute. Kahlina je obranio Messijevu “panenku” kod 0:0, nakon čega je domaći klub odmah poveo.

Publika od 35 tisuća navijača skandirala je njegovo ime, a američki mediji nazvali su ga ključnim čovjekom pobjede.

"Messi je veliki majstor i teško mu je obraniti penal. No pratio sam ga u MLS-u, često čeka vratara do zadnjeg trenutka. Odlučio sam ostati miran na liniji i sačekati. Izabrao je “panenku”, ja sam ostao i uspio obraniti. To je trenutak koji ću pamtiti cijeli život, ali najvažnija je pobjeda momčadi", rekao je Kahlina.

Charlotte je tako stigao do devete uzastopne pobjede i trenutno drži četvrto mjesto Istočne konferencije.

"Igrali smo sjajno protiv vrhunskog protivnika i zasluženo slavili. Mnogo govori o nama ova serija od devet pobjeda, pogotovo protiv kluba koji je bio finalist Liga kupa. Napredujemo svake godine i samopouzdanje nam je visoko. Predivan je osjećaj biti ovdje", zaključio je hrvatski čuvar mreže, čiji ugovor traje do kraja 2025.

