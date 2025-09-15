Što se dogodilo Dinamu i Hajduku u 6.kolu HNL-a? 'To im je bio najveći problem'

U šestom kolu SuperSport HNL-a nogometna uzbuđenja nisu nedostajala. Od šokantnog nedjeljnog poraza Dinama u Maksimiru protiv Gorice 1-2, preko velike pobjede Varaždina nad Hajdukom u subotu 2-0, do visoke osječke demonstracije moći protiv Vukovara 1991. 4-0, kao i remija Rijeke i Lokomotive 1-1.

Gorica je odigrala hrabru utakmicu, taktički jako dobro posloženu. Nije lako u Maksimiru protiv Dinama izaći gore visoko u presing i raditi non - stop pritisak na zadnju liniju i ta im se hrabrost isplatila golovima. Nisu to bili slučajni golovi, nego su bili golovi koji su došli kao plod tog pritiska i Gorica zaslužuje jednu veliku pohvalu za ovu utakmicu. Gorici je olakšalo i to što je Dinamo imao igrača manje, ali bez obzira na to, Dinamo nije znao naći protok lopte kad su bili i u istom brojčanom omjeru. Dražen Besek za Net.hr.

'Gorica je odigrala hrabru utakmicu'

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

O svemu tome razgovarali smo s Draženom Besekom, bivšim nogometašem Varteksa, Olimpije iz Ljubljane, Dinama iz Zagreba i Ikasta, aktualnim trenerom Varteksa, koji je bez zadrške secirao ključne trenutke kola i otkrio neke stvari koje nećete imati priliku svugdje baš čuti. Besek nam je otkrio pravu istinu o igri Dinama protiv Gorice i razlozima iznenađenja koje je odjeknulo Hrvatskom, osvrnuo se na Varaždinov trijumf nad Hajdukom, analizirao Rijeku te komentirao uvjerljivu pobjedu Osijeka. Krenimo redom...

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

"Dinamo nije mogao zabiti drugi gol Gorici. Reći ću vam, potanko objasniti i zašto", kaže u uvodu Dražen Besek...

"No, ne bih krenuo od Dinama, nego od Gorice. Gorica je odigrala hrabru utakmicu, taktički jako dobro posloženu. Nije lako u Maksimiru protiv Dinama izaći gore visoko u presing i raditi non - stop pritisak na zadnju liniju i ta im se hrabrost isplatila golovima. Nisu to bili slučajni golovi, nego su bili golovi koji su došli kao plod tog pritiska i Gorica zaslužuje jednu veliku pohvalu za ovu utakmicu. Gorici je olakšalo i to što je Dinamo imao igrača manje, ali bez obzira na to, Dinamo nije znao naći protok lopte kad su bili i u istom brojčanom omjeru. Dinamo nije imao odgovor na agresivnu, ozbiljnu Goricu. Gorica je bila pokretljiva i vođena u obrani s Filipovićem, s Prširom u sredini, stvarno dugo nisam gledao Goricu tako rastrčanu i toliko angažirana i u fazi obrane i u fazi napada. To je bio najveći problem Dinama. Nisu zagrebački plavi mogli naći rješenje. Dinamo je bio prepoznatljiv, jako čitljiv i nisu imali odgovor, bez obzira što su im na poluvremenu ušla 3 nova igrača, jednostavno nisu imali odgovor na sve te pretpostavke koje je struka Gorice postavila i treba im čestitati."

Foto: Slavko Midzor/pixsell

'Kulenović jako dobro radi i lijepo ga je vidjeti'

Je li Mario Kovačević pogriješio što ranije nije stavio drugog napadača, odnosno Kulenovića koji je, vidjeli smo, zabio gol glavom iz prvog dodira, nakon svega par sekundi?

"Razmišljao sam o tome, ali teško je nama pričati što se u glavi trenera i stožera događa. Kulenovića je lijepo vidjeti. Onu energiju koju on daje momčadi, koju daje i pokazuje svakim svojim ulaskom i odnosom, to je predivno, ali je li trebao od početka Kulenović igrati, to prepuštam struci jer oni ipak to bolje poznaju, vide ih svaki dan na treninzima i znaju kako se osjećaju. U krajnjoj liniji, fond igrača koje Dinamo ima, toliko puno novih igrača, ipak treba naći minuta za svakog, a to nije lako. Apsolutno treba gledati ulogu igrača iz utakmice u utakmicu, u svakoj utakmici ponaosob, Kulenović je prvi strijelac ekipe. Kad se stvara ekipa, znaju se prioriteti i igrači koji se preferiraju kao startere i jednostavno, s tim se moraš nositi i znati se uključiti u to, prihvatiti to da startaš kao drugo riješenje, ali se ne pomiriti s tim. Kulenović jako dobro radi i sad je na struci da procijeni dokle na taj način može funkcionirati i kad je trenutak da se Kulenovića pusti da počne od prve minute. S vremenom će se to iskristalizirati i da će sve doći na svoje mjesto. Sve u svemu, čestitike Kulenoviću za golu i Gorici za predstavu i tri boda protiv jednog Dinama".

Foto: Slavko Midzor/pixsell

'Varaždin je posebna priča'

Treba čestitati i Šafarićevom Varaždinu. Varaždinci su protiv Hajduka odigrali odličnu utakmicu. Varaždin više nije iznenađenje nego konstanta.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

"Varaždin je jedna posebna priča gdje gaje jedan posjed i gdje im je teško odgovoriti ako se nametnu kroz posjed i dođu u prednost. U subotu je u Varaždinu bila jedna, malo drugačija situacija, gdje je Hajduk uspio uzeti loptu, ali je nije znao iskoristiti. Nadogradnja Varaždina u odnosu na prošlu sezonu je bila učinkovita, prije svega u tome da imaju u Latkoviću igrača koji se zabada u prazne prostore i gdje dolazi u završnicu i tome sigurno pridonosi pojačanja prema naprijed, koja je Varaždin ovog ljeta uzeo, koja ipak daju više prostora veznim igračima, da mogu doći u priliku jer obrambeni igrači Hajduka su morali puno pažnje posvetiti napadačima i na lijevoj strani i u sredini i jednostavno tu ih je Varaždin iznenadio i vrlo brzo stekao tu prednost, a onda se ta momčad dobro poznaje i oni su jako dobro kontrolirali igru. Hajduk je pokušavao, ali mislim da Hajduk u ovom trenutku nije ta momčad koja bi mogla, ne parirati jer Hajduk ima tih problema s uigranošću i tu će njima trebati vremena. Varaždinu treba čestitati za utakmicu koje je odigrao protiv Hajduka. Svima treba čestitati, od struke do igrača. Bila je to stvarno kvalitetna predstava."

Foto: Slavko Midzor/pixsell

'Osijek je pogađao ono što im u prošlim utakmicama nije išlo'

Nogometaši Osijeka upisali su premijernu pobjedu ove sezone, na domaćem terenu, u slavonskom derbiju, pobijedili su Vukovar 1991 s uvjerljivih 4-0 (2-0).

"Gledao sam Osijek protiv Vukovara i Osijek je odigrao dobru utakmicu, ali se ne može reći da je Vukovar odigrao lošu utakmicu. Vukovar 1991 je igrao do nekih 30-40 metaram pokušavao nešto, ali Osijek je pogađao ono što im u prošlim utakmicama nije išlo. Osijek je došao do golova zasluženo. Imali su još prilika. Vukovar je bio, ono što je najgore za takve momčadi, simpatičan. Jer, jednostavno, Vukovar igra dobro, ali nema bodova. Igraju dobro sve do realizacije, jer jednostavno ta momčad je složena prekasno i njima će trebati puno vremena. Osijek, s druge strane, tražio se i pronašao u ovoj utakmici. Imali su raspoloženog Omerhodžića. Bez obzira što su imali problema s ozljedama, Osječani su odigrali dobru utakmicu. Možda im je i Vukovar išao na ruku jer se nije zatvorio, jer je htio igrati i onda su imali dosta prostora."

'Rijeku ćemo sad malo čekati'

Rijeka i Lokomotiva su remizirali 1-1 na Rujevici.

"Što se Rijeke tiče, Rijeka je momčad koju ćemo sad čekati malo da ih vidimo u onom svjetlu kao prije. Bez obzira što su im ostali igrači koji su bili na prodaju, ali Rijeka će sigurno doći do svojih pet minuta. Protiv Lokomotive nije išlo, namjerili su se na jednu momčad Lokomotive koja je sitrčala s jako velikim samopouzdanjem i koja im se suprostavila agresivnom igrom. Meni se Lokomotiva dopala i sad kad bih analizirao cijelo kolo, gledali smo solidan nogomet kroz kompletno kolo. Tu možemo staviti i onu utakmicu koju je odigrao Slaven Belupo doma protiv Istre. Slaven Belupo je u toj utakmici preokretom došao do pobjede u Koprivnici protiv Istre 1961 2-1. Tu je bilo ozbiljnog nogometa gdje je bilo neizvjenost u nekim situacijama. Jednostavno, preokrenula se igra. Šteta što nema više publike, to je najveća šteta. Sad su se momčadi kompletirale, nema više prijelaznog roka i mislim da će se sad pokazivati ruke trenera. Možda tamo poslije one pauze u listopadu, nadam se, gledat ćemo još bolji nogomet", zaključio je Dražen Besek.

POGLEDAJTE VIDEO: Legenda hrvatskog nogometa u 'Maksanovom korneru' kod Silvija Maksana: 'Društvo nam je zatrovano. Stojim iza svega što kažem'