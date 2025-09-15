Emotivni oproštaj čelnog čovjeka Gorice: Dinamo pao, a on rekao zbogom

Predsjednik HNK Gorice Nenad Črnko potvrdio je da napušta klub nakon više od tri desetljeća na čelu. Odluku je objavio sinoć na društvenim mrežama, neposredno nakon što je Gorica u Zagrebu ostvarila povijesnu, prvu pobjedu nad Dinamom na Maksimiru (2:1).

„Trebala je ova objava osvanuti tek koji dan kasnije, ali netko je gore htio da sve završi baš onako kako treba i da ova večer ostane kruna jednog razdoblja od punih 30 godina“, napisao je Črnko.

Dodao je kako će Gorica uskoro postati športsko dioničko društvo te da njegov odlazak dolazi kao logičan završetak tog procesa. Posebno je istaknuo kako je u njegovom mandatu klub uvijek ostao stabilan i nije ispadao u niži rang natjecanja.

Črnko se emotivno zahvalio igračima, trenerima, navijačima, Gradu Velikoj Gorici, sponzorima i svima koji su, kako kaže, „trpjeli“ njegovu energiju i posvećenost tijekom godina.

Novi vlasnik i budući predsjednik kluba bit će Ilija Karamatić, kojem je Črnko poželio puno uspjeha i nastavak rasta Gorice.

„Da sam mogao pripremiti scenarij svog odlaska, vjerujte da ga ne bih složio bolje od ovog“, poručio je na kraju.

