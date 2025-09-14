Dinamo nakon povijesnih izbora traži odvajanje na vrhu tablice i bijeg od Hajduka uoči derbija

Dinamo - Gorica

0 - 0

Dinamo na Maksimiru u šestom kolu HNL-a dočekuje Goricu.

Nakon što su Plavi reprezentativnu stanku dočekali remijem kod Varaždina, nastavak sezone žele obilježiti pobjedom koja bi im donijela odvajanje na vrhu budući da je Hajduk poražen upravo kod Varaždina.

Momčad Marija Carevića je u prošlom kolu poražena od Istre i pokušat će na Maksimiru tražiti bodove.

"Igraju zanimljiv nogomet, mnogo su mijenjali, slično kao i mi. U gostima osvajaju bodove, moram pohvaliti kolegu Carevića, doveo je neke igrače kojima je bio trener u Šibeniku, igra s tri iza i dobro je to posložio. Razmišljamo samo prema pobjedi, imaju iskusnih igrača, ali i mladih. Očekujem dobru njihovu utakmicu, ali još bolju očekujem od nas", rekao je Mario Kovačević u najavi utakmice.

Kod Dinama zbog suspenzije nedostaje Marko Soldo, a ozlijeđeni su Ronael Pierre-Gabriel i Raul Torrente. Kod Gorice su svi igrači dostupni.

Glavni sudac je Patrik Pavlešić (Duga Resa). Pomoćnici su Luka Pajić (Rijeka) i Bruno Premužaj (Varaždin). VAR sudac je Ivan Bebek (Rijeka), a AVAR Goran Pataki (Đakovo).

