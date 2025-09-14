Šok nakon što je oduševio u dresu reprezentacije: Jakić ostao ležati, nije mogao nastaviti utakmicu

Augsburg je u trećem kolu Bundeslige poražen kod St. Paulija 2-1.

St. Pauliju je to druga pobjeda u novoj sezoni te se nalaze na visokom četvrtom mjestu ljestvice. Gosti iz Augsburga su poveli u 16. minuti golom Riedera, dok je na samom kraju prvog dijela izjednačio Hountondji, dobro reagiravši nakon što nije realizirao penal. Gol vrijedan tri boda dao je Sinani u 77. minuti.

Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić počeo je utakmicu za Augsburg, a zamijenjen je na samom kraju prvog poluvremena. Nakon što je oduševio u dresu reprezentacije, Jakić je u jednom trenutku samo završio na travi i nije mogao nastaviti susret. Još uvijek nije poznato radi li se o udarcu u glavu ili nečem drugom.

