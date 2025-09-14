Liverpool se spasio u nadoknadi: Salah iz penala za pobjedu i ludnicu navijača Redsa

Nogometaši Liverpoola upisali su i četvrtu uzastopnu pobjedu na startu sezone nakon što su na gostovanju srušili Burnley sa 1-0 golom iz jedanaesterca u petoj minuti sudačke nadoknade.

"Redsi" su do četvrte pobjede na startu prvenstva stigli golom Mohameda Salaha iz kaznenog udarca u petoj minuti nadoknade. Tragičar susreta je postao Hannibal Mejbri zaustavivši ubačaj Jeremiea Frimponga rukom.

Siguran je s bijele točke bio egipatski napadač. Burnley je od 84. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Lesley Ugochukwu.

Liverpool je tijekom susreta čak 81 posto posjeda lopte, 27 udaraca i 13 kornera, no Burnley se sjajno branio sve do gluposti mladog Tunižanina. Za goste nije nastupio Šveđanin Alexander Isak koji je stigao u klub iz Newcastle Uniteda za 150 milijuna eura.

Aktualni engleski prvak vodi na ljestvici sa 12 bodova, tri više od Arsenala i Tottenhama, dok je Burnley na 17. poziciji s tri boda.

Standings provided by Sofascore

